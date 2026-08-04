Vattenfall bygger rekordstora vindparker i Danmark

Det ska produceras tillräckligt med grön el för att täcka förbrukningen för 1,8 miljoner danska hem. Det är ändå en väldigt stor nyhet, säger klimat- och energiminister Samira Nawa.

Hesselø i Kattegatt mellan Sverige och Danmark byggs omkring 30 kilometer från danska kusten och omfattar minst 800 megawatt.

Den andra ligger i Nordsjön nära Hvide Sande och får en kapacitet på minst 1 000 megawatt.