Vattenfall bygger rekordstora vindparker i Danmark
Svenska Vattenfall vinner upphandlingen om att få bygga Danmarks två hittills största havsbaserade vindkraftsparker.
Det rör sig om Hesselø i öst, väster om svenska Kullahalvön, och Nordsøen Midt på västkusten, som ska stå klara senast 2032.
Det ska produceras tillräckligt med grön el för att täcka förbrukningen för 1,8 miljoner danska hem. Det är ändå en väldigt stor nyhet, säger klimat- och energiminister Samira Nawa.
Hesselø i Kattegatt mellan Sverige och Danmark byggs omkring 30 kilometer från danska kusten och omfattar minst 800 megawatt.
Den andra ligger i Nordsjön nära Hvide Sande och får en kapacitet på minst 1 000 megawatt.
Och det är bara början. Det är fler havsbaserade vindkraftsparker på gång, bland annat har vi ett avtal med Tyskland om Energiö Bornholm, säger Nawa.