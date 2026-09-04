Antres och Blykalla: Två sätt att göra kärnkraften billigare

Fabriken är produkten

Blykalla beskriver upplägget som en flygplansfabrik snarare än ett bygge. Referensen är Boeing, där ett plan monteras vid fyra eller fem stationer på ett par månader av ett femtiotal personer.

Att bygga i fabrik och skeppa ut kostar enligt bolaget en tiondel av att montera på plats. Målet är två år från beställning till inkoppling, varav ungefär ett halvår på plats. Fabrikerna ska ligga nära de första reaktorerna och nära kunderna.

Jämförelsen ledningen gör är mot lättvatten-SMR:er, där man räknar med omkring tusen personer på byggplatsen.

Från sovjetiska ubåtar till ett patenterat stål

Blykylning är inte ett nytt påhitt. Sovjet använde den i attackubåtar av alfaklass på 70- och 80-talen, just för att den ger små och kompakta reaktorer. Problemet är att flytande bly fräter på stål.

USA försökte på 50-talet och misslyckades, och den första sovjetiska ubåten drabbades enligt Blykalla av en härdsmälta orsakad av korrosion. Lösningen blev att noga kontrollera syrehalten i blyet, varefter sex båtar fungerade. Kommersiellt gångbara blev de aldrig.

Grundaren för Blykalla, Janne Wallenius, beskriver att han fick upp ögonen för tekniken via en konferens år 1998, där Ryssland ville kommersialisera den. Han var då nybliven doktorand vid KTH tog med sig idén hem och byggde senare ett forskningsteam.

Vanligt stål håller enligt bolaget bara ett år. Lösningen blev att legera in aluminium i stålet. Analogin ledningen använder är trådarna i en brödrost som är legerade på ett liknande sätt.

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Efter flera år togs ett korrosionståligt stål fram, idag patenterat och stöttat av Vetenskapsrådet.

Ansökan om statliga forskningsmedel sammanföll dock med katastrofen i Fukushima, och

forskningspengarna uteblev. Då skapade man istället Blykalla AB.

Det svenska hindret är blanketten

Blykalla ansökte i maj om sex blykylda reaktorer i Norrsundet utanför Gävle, sammanlagt cirka 330 megawatt, med drift under första halvan av 2030-talet som mål, enligt Energi. Regeringens prövning är bara första steget, före kommun, mark- och miljödomstol och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ledningen beskriver regelverket som skrivet för vattenreaktorer, vilket gör en blykyld konstruktion till ett undantag redan i ansökan. Den omfattar omkring 5 000 sidor, och bolaget vill kunna dela upp den i mindre delbesked.

Sedan i juni går det att söka bindande förhandsbesked. Fyra till fem möten om året hålls med myndigheten, och prövningen väntas ta cirka tre år. Parallellt pekar bolaget på de amerikanska ramverken Part 53 och Part 57, som är skrivna för annat än vattenreaktorer, och konstaterar att en testanläggning går snabbare att få upp i USA än i Sverige.

Gävle, där Blykalla vill bygga sina reaktorer, valdes utifrån ett femtiotal kriterier, bland annat för att elnätet är svagt där och behöver lokal produktion. Bolaget har omkring 150 anställda inklusive konsulter och räknar med att bli 170 till jul 2026. Ett tjugotal är rekryterade från Northvolt.

PS analys

Elen från den första mikroreaktorn beräknas kosta mellan 0,14 och 0,41 dollar per kilowattimme, enligt en rapport från branschorganisationen Nuclear Energy Institute som Idaho National Laboratory refererar till. I delar av Alaska som drivs med diesel kostar elen över en dollar. Marknaden finns alltså först där alternativet redan är dyrt, inte i det svenska elnätet.

Det amerikanska försvaret drev flera mobila reaktorer på 60- och 70-talen, bland dem Sturgis, som gav 10 megawatt till xonen vid Panamakanalen mellan 1968 och 1975. Flertalet avvecklades när oljan blev billig igen.

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Slutsatsen är att både Antares och Blykalla i mångt och mycket har identifierat samma flaskhals,

nämligen leverantörskedjan. I Sverige har dock proppen flyttat från stålet till prövningen, och där

hjälper varken F1-elektronik eller tunnare väggar.

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