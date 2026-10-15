Miljarddator i bruk – Nvidias grundare i Stockholm

Inget svenskt företag borde någonsin dyka upp i en tidningsartikel för någon agent-incident, säger han under ett Sverigebesök.

Jensen Huang besök i Sverige är det tredje på fyra år. Det förra så sent som förra året, då han dök upp i Linköping där han utsågs till hedersdoktor vid universitetet. Han är vd och grundare av världens största bolag, sett till börsvärde, vars chip driver en stor del av världens AI-utveckling.

Jag älskar maten. skämtar han vid lanseringen av Wallenbergsfärens nya superdator Sferical One, men tillägger att det snarare beror på entreprenörskapet som finns här.

Inte som ett barn

Jensen Huang tillhör inte de företagsledare som varnat för de potentiella farorna med AI, trots att en agent rymde från AI-bolaget Open AI i den så kallade Hugging Face-incidenten, och en annan hackade australiska Medicare.

Huang poängterar att AI trots allt byggs av människor – om en modell är osäker, släpp den inte, argumenterar han.

–Det är inte som att vi uppfostrar ett barn. För varje dag så blir den bättre än den var i går, och så är inte fallet med barn.

Tvärtom är han något avfärdande av riskerna och säger att vi aldrig borde höra om att någon svensk AI löpt amok.

Det är onödigt. Tekniken för att innesluta och säkra dina agenter är välkänd. Metoderna är här, tekniken är tillgänglig, säger han.

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Han kallar sig själv en ”ansvarig optimist”.

Om vi inte är optimistiska inför framtiden, då borde vi sluta här och nu.

Någon sorts säkerhetsspärrar behövs.

Du kan inte hoppas, drömma, reglera eller förespråka dig till AI-säkerhet. Man måste skapa tekniken för att göra det säkert, säger han vid en pressträff.