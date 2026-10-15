Jensen Huang besök i Sverige är det tredje på fyra år. Det förra så sent som förra året, då han dök upp i Linköping där han utsågs till hedersdoktor vid universitetet. Han är vd och grundare av världens största bolag, sett till börsvärde, vars chip driver en stor del av världens AI-utveckling.
Miljarddator i bruk – Nvidias grundare i Stockholm
Flera AI-toppar har höjt varnande finger sedan så kallade AI-agenter rymt och orsakat dataintrång.
Nvidias vd Jensen Huang är inte en av dem.
Inget svenskt företag borde någonsin dyka upp i en tidningsartikel för någon agent-incident, säger han under ett Sverigebesök.
Jensen Huang besök i Sverige är det tredje på fyra år. Det förra så sent som förra året, då han dök upp i Linköping där han utsågs till hedersdoktor vid universitetet. Han är vd och grundare av världens största bolag, sett till börsvärde, vars chip driver en stor del av världens AI-utveckling.
Jag älskar maten. skämtar han vid lanseringen av Wallenbergsfärens nya superdator Sferical One, men tillägger att det snarare beror på entreprenörskapet som finns här.
Inte som ett barn
Jensen Huang tillhör inte de företagsledare som varnat för de potentiella farorna med AI, trots att en agent rymde från AI-bolaget Open AI i den så kallade Hugging Face-incidenten, och en annan hackade australiska Medicare.
Huang poängterar att AI trots allt byggs av människor – om en modell är osäker, släpp den inte, argumenterar han.
–Det är inte som att vi uppfostrar ett barn. För varje dag så blir den bättre än den var i går, och så är inte fallet med barn.
Tvärtom är han något avfärdande av riskerna och säger att vi aldrig borde höra om att någon svensk AI löpt amok.
Det är onödigt. Tekniken för att innesluta och säkra dina agenter är välkänd. Metoderna är här, tekniken är tillgänglig, säger han.
Han kallar sig själv en ”ansvarig optimist”.
Om vi inte är optimistiska inför framtiden, då borde vi sluta här och nu.
Någon sorts säkerhetsspärrar behövs.
Du kan inte hoppas, drömma, reglera eller förespråka dig till AI-säkerhet. Man måste skapa tekniken för att göra det säkert, säger han vid en pressträff.
Säkert äga själv
Miljardsatsningen Sferical One har varit i drift sedan sensommaren, drivs av Nvidias teknik och beräknas ha kostat mer än en miljard kronor. Superdatorn delas av Astra Zeneca, Ericsson, Saab, och SEB, med SKF som strategisk partner.
Förhoppningarna är stora. SEB ser framför sig att kundrelationerna kan förbättras, Astra Zeneca vill ta fram nya och mer individanpassade läkemedel, och Saab pratar om att förutsäga framtiden i vissa scenarier. Flera lyfter också fram säkerheten när man själv äger tekniken.
Det handlar om att den här superdatorn står på svensk mark, data lämnar inte landet. Och det gör att de här bolagen som är involverade kan använda det för väldigt känslig data, säger Jenny Nordlöw, vd för driftbolaget Sferical AI till TT.
Superdatorn Sferical One ägs och drivs av Astra Zeneca, Ericsson, Saab, SEB och Wallenberg Investments, med SKF som strategisk partner.
Den består av 16 serverskåp av Nvidias stora AI-server GB300 NVL72, vilket innebär totalt 1 152 grafikprocessorer av typen Blackwell Ultra arbetar tillsammans.
Sfericol One ligger i Linköping och har kostat mer än en miljard kronor.
Källa: Sferical One.