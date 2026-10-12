Fler människor börjar ifrågasätta sitt beroende av mobilen. Den amerikanska konstnären August Lamm bytte ut sin smartphone mot en enkel knapptelefon – och upptäckte att hon fick mer tid, starkare vänskapsrelationer och bättre koncentration. Nu visar forskning att mindre skärmtid faktiskt kan förbättra både den psykiska hälsan och livskvaliteten.
Bytte sin smartphone mot knapptelefon – fick ett nytt liv på köpet
Smartphones har tagit över våra liv, underlättat menar många, men leder samtidigt till en rad nackdelar.
De ger oss”telefonkroppar” – där några exempel är stel nacke, hudirritation, försvagat grepp och sämre finmotorik hos barn.
Vi använder mobilen till nästan allt. Betalningar, kartor, nyheter, sociala medier och kontakt med vänner. Men vad händer om vi helt enkelt lägger bort den?
Förändrade livet
Den amerikanska konstnären August Lamm bestämde sig för att ta reda på det. År 2022, strax efter sin 27-årsdag, gjorde hon sig av med sin smartphone och skaffade en enkel mobiltelefon utan internet.
Beslutet förändrade hennes liv.
I en intervju med CNN berättar hon att hon tidigare ägnade mer tid åt att titta på mobilen än åt sitt konstnärliga arbete.
Nu har hon skrivit boken You Don’t Need a Smartphone: A Practical Guide to Downgrading Your Phone and Upgrading Your Life, där hon beskriver hur livet förändrats utan ständig uppkoppling.
Fick tillbaka flera timmar varje dag
En av de största förändringarna var mängden fritid.
Lamm menar att vi underskattar hur mycket tid som försvinner genom alla små avbrott när vi kontrollerar meddelanden, läser nyheter eller scrollar i sociala medier.
Även om vardagliga uppgifter ibland tar längre tid utan smartphone, upplever hon att tidsvinsten är betydligt större.
Bättre relationer
Hon beskriver också hur vänskapsrelationerna blivit djupare. I stället för att följa bekantas liv genom sociala medier måste hon ringa, träffas och aktivt hålla kontakten.
Resultatet blev enligt henne både fler vänner och närmare relationer.
Faktum är att vi mår bättre när vi dumpar smartphonenoch bryter beroendet, det visar olika studier.
En studie publicerad 2025 i den vetenskapliga tidskriften PNAS Nexus undersökte vad som hände när deltagare blockerade internetåtkomsten på sina smartphones under två veckor.
Deltagarna kunde fortfarande ringa och skicka sms, men inte använda mobilt internet.
Mår bättre
Resultaten visade förbättringar i psykisk hälsa, välbefinnande och förmågan att behålla uppmärksamheten.
Hela 91 procent upplevde förbättringar inom minst ett av de tre områdena.
Forskarna såg också att deltagarna tillbringade mer tid med andra människor, motionerade mer och vistades oftare i naturen.
Back to basics
För August Lamm finns det ingen återgång till smartphones, den tiden är förbi.
”I början känns det som om man sitter fast i en bur utan några fungerande strategier för att hantera situationen. Man tvingas hantera dessa känslor för första gången på tio eller tjugo år. Med tiden hittar man sedan ’analoga’ sätt att tillgodose det behovet.”
Hon konstaterar:
”När man är stressad ringer man en vän, läser en bok, tar en promenad eller lyssnar på musik. Man hittar ett sätt att fylla tomrummet, men på ett hälsosammare sätt.”
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