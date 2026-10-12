Bytte sin smartphone mot knapptelefon – fick ett nytt liv på köpet

Fick tillbaka flera timmar varje dag

En av de största förändringarna var mängden fritid.

Lamm menar att vi underskattar hur mycket tid som försvinner genom alla små avbrott när vi kontrollerar meddelanden, läser nyheter eller scrollar i sociala medier.

Även om vardagliga uppgifter ibland tar längre tid utan smartphone, upplever hon att tidsvinsten är betydligt större.

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Bättre relationer

Hon beskriver också hur vänskapsrelationerna blivit djupare. I stället för att följa bekantas liv genom sociala medier måste hon ringa, träffas och aktivt hålla kontakten.

Resultatet blev enligt henne både fler vänner och närmare relationer.

Faktum är att vi mår bättre när vi dumpar smartphonenoch bryter beroendet, det visar olika studier.

En studie publicerad 2025 i den vetenskapliga tidskriften PNAS Nexus undersökte vad som hände när deltagare blockerade internetåtkomsten på sina smartphones under två veckor.

Deltagarna kunde fortfarande ringa och skicka sms, men inte använda mobilt internet.

Mår bättre

Resultaten visade förbättringar i psykisk hälsa, välbefinnande och förmågan att behålla uppmärksamheten.

Hela 91 procent upplevde förbättringar inom minst ett av de tre områdena.

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Forskarna såg också att deltagarna tillbringade mer tid med andra människor, motionerade mer och vistades oftare i naturen.

Back to basics

För August Lamm finns det ingen återgång till smartphones, den tiden är förbi.

”I början känns det som om man sitter fast i en bur utan några fungerande strategier för att hantera situationen. Man tvingas hantera dessa känslor för första gången på tio eller tjugo år. Med tiden hittar man sedan ’analoga’ sätt att tillgodose det behovet.”

Hon konstaterar:

”När man är stressad ringer man en vän, läser en bok, tar en promenad eller lyssnar på musik. Man hittar ett sätt att fylla tomrummet, men på ett hälsosammare sätt.”

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