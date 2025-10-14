Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

AI-psykoser blir vanligare – så skyddar du ditt barn

ai
Unga är mer benägna att tillskriva AI verkliga egenskaper, vilket kan utgöra en risk. (Foto: Charles Rex Arbogast/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Allt fler barn använder AI-verktyg som ChatGPT. Ännu är det dock inte klarlagt vad konsekvenserna är – och forskare larmar nu om riskerna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Användningen av AI-verktyg bland barn och ungdomar växer snabbt.

Forskare varnar dock för att utvecklingen kan få oväntade följder för ungas lärande, kreativitet och kritiska tänkande.

Dessutom har det blivit vanligare med psykoser utlösta av AI, skriver CNBC.

AI-användningen ökar snabbt

Enligt en undersökning från Pew Research Center har drygt en fjärdedel av amerikanska tonåringar redan använt ChatGPT i skolarbetet – dubbelt så många som året innan.

Den snabba spridningen har fått både myndigheter och teknikföretag att agera.

USA:s konkurrensmyndighet FTC har krävt att flera bolag, däribland OpenAI, Alphabet och Meta, redovisar hur deras chattbotar påverkar barn och ungdomar.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Finns barnversioner

Som svar har OpenAI lanserat en särskild version av ChatGPT för minderåriga med föräldrakontroller och åldersanpassade skyddsregler.

ANNONS

Samtidigt växer oron bland forskare för att tidig och frekvent användning av generativ AI kan påverka hjärnans utveckling negativt.

En studie vid MIT:s Media Lab visar att hjärnans aktivitet minskar när människor får hjälp av stora språkmodeller vid skrivuppgifter.

Påverkar hjärnan

Ju mer stöd deltagarna fick från AI, desto svagare blev de neurala kopplingarna som används vid självständig problemlösning.

Resultaten tyder på att beroendet av digitalt stöd kan leda till ett slags ”kognitiv skuld”, där människor successivt tappar förmågan att resonera självständigt.

Forskare varnar särskilt för att yngre barn riskerar att gå miste om viktiga moment i den intellektuella utvecklingen om de tidigt börjar luta sig mot automatiserade svar.

“Väldigt oroande”

Barn behöver tid och utrymme att tänka självständigt för att bygga upp förmågan till analys, kreativitet och kritiskt omdöme.

Yngre användare tenderar dessutom att tillskriva AI-verktyg mänskliga egenskaper, vilket kan göra dem mer sårbara för påverkan och utlösa en så kallad AI-psykos, rapporterar SVT.

ANNONS

“Vi ser fall av AI-psykos. Vi ser fall av suicid. Vi ser en del djupa depressioner… och det är väldigt oroande och sorgligt, och i slutändan farligt”, säger Nataliya Kosmyna, forskare vid MIT i USA, till CNBC.

Rådet: Prata om risker

Forskare uppmanar därför både teknikbolag och beslutsfattare att införa tydliga skyddsmekanismer för unga användare.

Föräldrar rekommenderas att följa upp hur barnen använder AI-tjänster, prata om risker och se till att barn först lär sig grundläggande färdigheter innan de tar hjälp av digitala verktyg.

På så sätt kan tekniken bli ett stöd för lärande, utan att ersätta det egna tänkandet, menar de.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIChatGPTOpenAI
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS