AI-psykoser blir vanligare – så skyddar du ditt barn

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Finns barnversioner

Som svar har OpenAI lanserat en särskild version av ChatGPT för minderåriga med föräldrakontroller och åldersanpassade skyddsregler.

Samtidigt växer oron bland forskare för att tidig och frekvent användning av generativ AI kan påverka hjärnans utveckling negativt.

En studie vid MIT:s Media Lab visar att hjärnans aktivitet minskar när människor får hjälp av stora språkmodeller vid skrivuppgifter.

Påverkar hjärnan

Ju mer stöd deltagarna fick från AI, desto svagare blev de neurala kopplingarna som används vid självständig problemlösning.

Resultaten tyder på att beroendet av digitalt stöd kan leda till ett slags ”kognitiv skuld”, där människor successivt tappar förmågan att resonera självständigt.

Forskare varnar särskilt för att yngre barn riskerar att gå miste om viktiga moment i den intellektuella utvecklingen om de tidigt börjar luta sig mot automatiserade svar.

“Väldigt oroande”

Barn behöver tid och utrymme att tänka självständigt för att bygga upp förmågan till analys, kreativitet och kritiskt omdöme.

Yngre användare tenderar dessutom att tillskriva AI-verktyg mänskliga egenskaper, vilket kan göra dem mer sårbara för påverkan och utlösa en så kallad AI-psykos, rapporterar SVT.

“Vi ser fall av AI-psykos. Vi ser fall av suicid. Vi ser en del djupa depressioner… och det är väldigt oroande och sorgligt, och i slutändan farligt”, säger Nataliya Kosmyna, forskare vid MIT i USA, till CNBC.

Rådet: Prata om risker

Forskare uppmanar därför både teknikbolag och beslutsfattare att införa tydliga skyddsmekanismer för unga användare.

Föräldrar rekommenderas att följa upp hur barnen använder AI-tjänster, prata om risker och se till att barn först lär sig grundläggande färdigheter innan de tar hjälp av digitala verktyg.

På så sätt kan tekniken bli ett stöd för lärande, utan att ersätta det egna tänkandet, menar de.