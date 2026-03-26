Ett krig i Mellanöstern riskerar att förändra spelplanen för en av världens största investeringsvågor.
AI-boomen hotas av Iran-kriget – energikris slår till
Den globala AI-satsningen, värd motsvarande omkring 16 000 miljarder kronor, bygger på en avgörande förutsättning.
Att leveranskedjorna fungerar.
Den förutsättningen håller nu på att brytas.
Kriget i Iran har redan drivit upp energipriser, slagit mot sjöfarten och ökat kostnaderna i hela den globala ekonomin.
Effekterna slår direkt mot den infrastruktur som AI-boomen vilar på.
Samtidigt blottar kriget i Iran hur sårbar även Europa är, där EU fortfarande importerar omkring 57 procent av sin energi och där stigande oljepriser snabbt slår mot hela ekonomin.
En investering som bygger på stabilitet
Teknikjättar har under de senaste åren lovat enorma investeringar i datacenter, chip och digital infrastruktur.
Summorna är historiska och har blivit en central drivkraft bakom börsuppgången.
Men dessa investeringar är beroende av stabila energipriser, fungerande transporter och tillgång till komponenter.
När oljepriset stiger från cirka 770 kronor per fat till över 1 200 kronor förändras kalkylen snabbt.
Samtidigt har försäkringskostnader för sjöfart i strategiska områden skjutit i höjden, vilket driver upp priserna i varje led av leveranskedjan.
Störningar slår direkt mot AI
AI är en av de mest energikrävande teknologierna som byggts.
Datacenter kräver enorma mängder el, och varje steg i produktionen av halvledare är beroende av komplex logistik över flera kontinenter.
En enda halvledare kan passera över 70 landsgränser innan den når slutkunden.
Varje störning innebär ökade kostnader, längre ledtider och högre risk.
“Man kan inte föra ett krig i det tjugoförsta århundradet med försörjningskedjor från det tjugonde”, säger Lipi Sternheim, vd för REalloys.
Samtidigt har attacker mot datacenter i regionen och störningar i undervattenskablar ökat osäkerheten kring själva infrastrukturen.
Risk för politisk och ekonomisk motreaktion
Effekterna stannar inte vid industrin. Högre energipriser, dyrare transporter och stigande livsmedelskostnader påverkar konsumenterna direkt.
När elräkningar stiger samtidigt som datacenter driver upp efterfrågan på energi riskerar stödet för AI-investeringar att minska.
“Ju längre detta pågår, desto större blir den ekonomiska chocken”, säger Gregory Daco, chefsekonom på EY-Parthenon.
