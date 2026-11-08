AI-boomen höjer julklappspriserna – datorer 22 procent dyrare inför Black Friday

Priset på RAM-minne har skjutit i höjden i en takt som få hade räknat med, och eftersom det är en central komponent i allt från bärbara datorer till mobiltelefoner är det en kostnad som nu till slut har hamnat hos konsumenterna.

Dyrare Black Friday och julklappar

Det kan med andra ord bli rejält mycket dyrare att shoppa den där datorn inför Black Friday, eller som en julklapp för den delen.

Det handlar om att de svenska konsumenterna nu kan få lägga till tusenlappar jämfört med för ett år sedan.

Enligt färsk statistik från prisjämförelsesajten Prisjakt har priserna på stationära datorer i Sverige ökat med 22 procent mellan november 2025 och november 2026.

Bärbara datorer har under samma period blivit 16 procent dyrare.

Det innebär att en stationär dator som tidigare kostade 10 000 kronor skulle kosta 12 200 kronor om priset följt den genomsnittliga prisutvecklingen. För en bärbar dator motsvarar ökningen 1 600 kronor på samma ursprungliga prisnivå, skriver PC för Alla.

Så det kan med andra ord bli en prischock inför Black Friday den 27 november, även om butikerna lockar med rabatter.