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Teknik

AI-boomen höjer julklappspriserna – datorer 22 procent dyrare inför Black Friday

Datorer ser ut att bli en dyr julklapp i år.
Datorer ser ut att bli en dyr julklapp i år. (Foto: TT)

AI-boomen slår nu direkt mot de svenska konsumenterna. Datorer, grafikkort och minneskretsar har blivit betydligt dyrare det senaste året. Inför Black Friday och julhandeln riskerar därför den nya datorn att skena iväg i pris.

Det beror på den kraftiga utbyggnaden av AI-datacenter, som kräver stora mängder högpresterande minne för att snabbt kunna bearbeta enorma datamängder.

Priset på RAM-minne har skjutit i höjden i en takt som få hade räknat med, och eftersom det är en central komponent i allt från bärbara datorer till mobiltelefoner är det en kostnad som nu till slut har hamnat hos konsumenterna.

Dyrare Black Friday och julklappar

Det kan med andra ord bli rejält mycket dyrare att shoppa den där datorn inför Black Friday, eller som en julklapp för den delen.

Det handlar om att de svenska konsumenterna nu kan få lägga till tusenlappar jämfört med för ett år sedan.

Enligt färsk statistik från prisjämförelsesajten Prisjakt har priserna på stationära datorer i Sverige ökat med 22 procent mellan november 2025 och november 2026.

Bärbara datorer har under samma period blivit 16 procent dyrare.

Det innebär att en stationär dator som tidigare kostade 10 000 kronor skulle kosta 12 200 kronor om priset följt den genomsnittliga prisutvecklingen. För en bärbar dator motsvarar ökningen 1 600 kronor på samma ursprungliga prisnivå, skriver PC för Alla.

Så det kan med andra ord bli en prischock inför Black Friday den 27 november, även om butikerna lockar med rabatter.

Ännu dyrare datorer i Tyskland

I Tyskland är ökningen mycket större. Där har priset på stationära datorer stigit med 41 procent, enligt Handelsblatt.

Grafikkort kostade i september nästan dubbelt så mycket som under samma månad 2025. Även priserna på bärbara datorer och surfplattor har ökat med tvåsiffriga procenttal, samtidigt som mobiltelefoner har dragit iväg i pris.

”Den här effekten märks redan tydligt för kunderna”, säger Andreas Peplinski, expert på marknadsundersökningsbolaget NIQ.

Enligt analysföretaget TrendForce väntas bristen på arbetsminne fortsätta under 2027, trots att världens största chiptillverkare investerar i nya fabriker.

Fler datacenter i sikte genom AI-boomen

Problemet är att det tar flera år att bygga ut produktionen. Samtidigt fortsätter AI-industrins efterfrågan att växa med fler datacenter i sikte.

Enligt TechRadar har den sydkoreanska minnestillverkaren SK Hynix varnat för att bristen kan fortsätta fram till 2030. Konkurrenten Micron har samtidigt pekat på att problemen kan hålla i sig till 2028 eller längre.

För konsumenterna innebär det att de höga teknikpriserna kan hålla i sig under flera år framöver.

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