Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Resor

Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön

07 nov. 2025
David Ingnäs om Morningstars rapport
Spela klippet
PS Studio

Börsen går som tåget – men småspararna riskerar att spåra ur

07 nov. 2025
Spela klippet
Restaurang

Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar

07 nov. 2025
Erfarna förvaltaren Lotta Faxén gör comeback som förvaltare. I Dagens PS berättar hon hur hon letar aktier inför uppstarten.
Spela klippet
PS Studio

Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

06 nov. 2025
Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, avslöjar vilken bildel som stjäls mest just nu. (Foto: Dagens PS)
Spela klippet
PS Studio

Vilken bildel stjäls mest – och varför?

05 nov. 2025
ANNONS

Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt skifte i synen på hur staten ska agera i lågkonjunktur.

“Sverige har fått på sig en tvångströja”, säger hon och syftar på det nuvarande balansmålet i statsbudgeten.

Vänsterpartiet vill i stället se ökade statliga investeringar, särskilt i elnät, järnväg och samhällsbärande infrastruktur.

Om intervjun

Dagens PS har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och ges tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026.

Intervjuer med partierna publiceras löpande.

Företagen hämmas och hushållen pressas

De senaste årens kostnadschock har slagit hårt mot både företag och hushåll. Vänsterpartiet vill reglera elpriserna och införa “Sverigepriser”, där elen inte säljs till högstbjudande som på dagens marknad.

“Det här är inte vilken marknad som helst. Ska industrin fungera måste elen vara tillgänglig och billig”, säger Gabrielsson.

Hon lyfter också behovet av att återställa reallönerna, framför allt för låg- och medelinkomsttagare, och kritiserar regeringen för att ge störst skattesänkningar till höginkomsttagare.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Vill riva upp ramverken

ANNONS

Om partiet bara fick driva igenom en ekonomisk reform under nästa mandatperiod? Då skulle det vara att luckra upp överskottsmålet och ge staten möjlighet att investera.

“Det är bättre att laga ett tak som håller på att rasa in än att vänta och spara”, säger Gabrielsson. “Att vänta bromsar tillväxten och skadar både välfärd och företagsklimat.”

“Vi behöver inte fler dollarmiljonärer”

Som svar på frågan om UBS rapport, som visar att Sverige har Europas största förmögenhetsklyftor, svarar hon att de rikaste måste bidra mer.

“Vi behöver ett samhälle där de som har mer, hjälper till mer. Inte underlätta för att skapa fler dollarmiljonärer.”

Som politisk förebild lyfter hon Gunnar Sträng, en Socialdemokratisk finansministern som hon menar höll ordning på pengarna under folkhemmets uppbyggnad.

“Då byggde man bostäder och tog itu med fattigdomen bland äldre. Det behövs igen.”

Se även:
Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten
Liberalerna om vägen till svensk tillväxt: “Vi behöver byta valuta”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiIntervjupolitikSverigeVänsterpartiet
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Vänsterpartiet
Spela klippet
Makro

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

08 nov. 2025
ANNONS
ANNONS