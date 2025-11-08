Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt skifte i synen på hur staten ska agera i lågkonjunktur.

“Sverige har fått på sig en tvångströja”, säger hon och syftar på det nuvarande balansmålet i statsbudgeten.

Vänsterpartiet vill i stället se ökade statliga investeringar, särskilt i elnät, järnväg och samhällsbärande infrastruktur.

Om intervjun Dagens PS har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och ges tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026. Intervjuer med partierna publiceras löpande.

Företagen hämmas och hushållen pressas

De senaste årens kostnadschock har slagit hårt mot både företag och hushåll. Vänsterpartiet vill reglera elpriserna och införa “Sverigepriser”, där elen inte säljs till högstbjudande som på dagens marknad.

“Det här är inte vilken marknad som helst. Ska industrin fungera måste elen vara tillgänglig och billig”, säger Gabrielsson.

Hon lyfter också behovet av att återställa reallönerna, framför allt för låg- och medelinkomsttagare, och kritiserar regeringen för att ge störst skattesänkningar till höginkomsttagare.