Kristersson vill pressa Andersson om skatter

I kväll möts partiledarna i en debatt på Stadsteatern som avslutas med en duell mellan S-ledaren Magdalena Andersson och M-ledaren, statsminister Ulf Kristersson.

KD-ledaren Ebba Busch är ersatt av KD:s Peter Kullgren.

Inför debatten säger Magdalena Andersson att hennes viktigaste budskap är vilket land Sverige ska vara.

”Tunga ministerposter”

Ska det vara ett land där vi går samman och gör Sverige starkt igen eller ska vi fortsätta att glida isär och bli svagare, säger hon.

Hon tar även upp att SD i Halland har delat ut flygblad med budskapet ”sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn”. Något hon vill pressa Kristersson om.

På vilket sätt är det bra för Sverige och svenska folket att ett parti, vars ledande företrädare sprider islamistiska konspirationsteorier om svensk socialtjänst, ska ha tunga ministerposter, säger hon.

”Hymlar” om skatt

Kristersson säger att han ser fram emot att debattera ekonomi ”på riktigt” med S-ledaren.

ANNONS

Vi har haft en lång lågkonjunktur, vi är i en begynnande uppgång och vi har gjort stora ekonomiska insatser i en väldigt stökig omvärld. Allt detta kräver att man diskuterar ekonomi på allvar, säger han.

Han vill pressa Andersson på vilka skatter som kommer att höjas ”med den rödgröna sidan jämfört med den blågula”.

Vänsterpartiet är i varje fall ärliga, de pratar om förmögenhetsskatt, de pratar om fastighetsskatt. Socialdemokraterna hymlar om en bolåneskatt som de inte vill presentera, säger han.