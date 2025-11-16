Ett svenskt börsnoterat bolag går in där få andra vågar, i frontlinjens Ukraina. Det handlar inte om bistånd eller avtal via statliga ramverk, utan om direkta investeringar i försvarsteknik på plats i ett krigsdrabbat land.
Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar
Mest läst i kategorin
Förvaltaren bakom superfonden tveksam till Volvo
Sveriges äldsta fondbolag firar jubileum, men blickar framåt. Förvaltaren Lars-Erik Lundgren, som basat över Aktieansvars Sverigefond i 15 år, är försiktigt optimistisk om börsens riktning. Åtminstone på hemmaplan. När fondbolaget Aktieansvar fyller 60 år gör det det med en Sverigefond som avkastat 160 000 procent sedan starten, och i snitt 13 procent per år. Det är …
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den
I en park i Arkansas i USA är det öppet för vem som helst att åka och leta diamanter. Och det du hittar får du behålla. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, berättar mer om denna unika möjlighet för alla med diamantfeber. Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens …
Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla
Starka dollarn, stigande oro för techsektorn och ett Kina som laddar för comeback. Det är några av spaningarna i veckans avsnitt av Börsbarometern. Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, …
Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”
Otryggheten har blivit en hård ekonomisk faktor i Sverige. När våldet ökar påverkas bostadspriser, företagskostnader och i förlängningen hela samhällsekonomin. Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton menar att landet underskattar vad otryggheten faktiskt kostar. “Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger …
Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans med lokala bolag.
“Vi ser att den verkliga innovationskraften inom försvar just nu sker i Ukraina”, säger Jonas Malmgren, vd på Front Ventures, i en intervju med Dagens PS.
Läs även:
“Skicka pengarna till Ukrainas försvarsindustri”. Dagens PS
Front Ventures: Från fronten till fabriken
Samarbetena omfattar både hårdvara och mjukvara. Förutom drönarsystem, både flygande och markbundna, utvecklas även avancerade styrsystem som i realtid kan koppla samman radarspaning med insatser från olika vapensystem.
Men enligt Malmgren handlar det inte bara om teknik.
“Ukraina har utvecklat helt nya arbetssätt för hur innovation testas nära frontlinjen och snabbt förs tillbaka till tillverkning. Där ligger vi i väst långt efter”, säger han.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Ukrainas behov och Sveriges nytta
Att Ukraina söker kapital är ingen nyhet, men det unika med Front Ventures är att de också erbjuder vägar in på NATO-marknaden, något som ukrainska bolag enligt Malmgren efterfrågar.
“Vi hjälper dem med etablering i Norden och certifieringsprocesser. I gengäld får vi tillgång till deras snabbfotade utvecklingsmodeller.”
Svensk försvarsindustri, känd för långa ledtider och byråkratiska processer, kan enligt Front Ventures lära av Ukrainas mer agila modell. Här finns en öppenhet att pröva nya lösningar, ofta direkt i fält, och snabbt skala upp det som fungerar.
“Vår modell i väst är ibland för långsam. Ukraina visar att det går att tänka om”, säger Malmgren.
Samarbete över gränserna
Bolaget har redan kontakt med svenska startups inom försvarssektorn och letar efter fler saminvesteringsmöjligheter. Målet är att kombinera ukrainsk erfarenhet med svensk industriell kompetens.
“Det här är bara början”, säger Jonas Malmgren.
Läs mer:
Flygbranschens revansch: “Enda tidsmaskinen som fungerar”. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar
Ett svenskt börsnoterat bolag går in där få andra vågar, i frontlinjens Ukraina. Det handlar inte om bistånd eller avtal via statliga ramverk, utan om direkta investeringar i försvarsteknik på plats i ett krigsdrabbat land. Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans …
Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet
FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning. Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet. Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik. …
Ny forskning: Många vänner – ändå ensam
Unga vuxna kan ha många vänner – men ändå känna sig ensamma. Ny forskning visar varför. Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt. Ändå visar ny forskning att unga …
Bruce fyller 75 – men slåss fortfarande mot mörkret
Bruce Springsteen sitter på sin ranch i New Jersey, sjuttiofem år gammal, lutad mot sin gitarr. Han är rik, världsberömd och lyckligt gift, men långt ifrån nöjd. ”Jag är inte det roligaste sällskapet i mitt eget huvud,” säger han torrt i en intervju med Gentlemen’s Watch. Det är en mening som rymmer hela hans livsverk: …
Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen
Först kom klimatångesten. Sedan kom värmen. Och nu – mörkret och noctourism. Enligt en ny rapport från Booking.com säger 62 procent av resenärerna att de vill åka till mörkare platser, medan 54 procent aktivt försöker undvika dagens hetta. Allt fler planerar sina aktiviteter i skymning och natt, och begreppet noctourism har blivit årets mest oväntade …