Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Ett svenskt börsnoterat bolag går in där få andra vågar, i frontlinjens Ukraina. Det handlar inte om bistånd eller avtal via statliga ramverk, utan om direkta investeringar i försvarsteknik på plats i ett krigsdrabbat land.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
PS Studio

Förvaltaren bakom superfonden tveksam till Volvo

14 nov. 2025
Spela klippet
PS Studio

Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen

13 nov. 2025
Spela klippet
PS Studio

Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den

12 nov. 2025
Spela klippet
PS Studio

Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla

11 nov. 2025
Carl Hamilton
Spela klippet
PS Studio

Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”

10 nov. 2025
ANNONS

Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans med lokala bolag.

“Vi ser att den verkliga innovationskraften inom försvar just nu sker i Ukraina”, säger Jonas Malmgren, vd på Front Ventures, i en intervju med Dagens PS.

Läs även:
“Skicka pengarna till Ukrainas försvarsindustri”. Dagens PS

Front Ventures: Från fronten till fabriken

Samarbetena omfattar både hårdvara och mjukvara. Förutom drönarsystem, både flygande och markbundna, utvecklas även avancerade styrsystem som i realtid kan koppla samman radarspaning med insatser från olika vapensystem.

Men enligt Malmgren handlar det inte bara om teknik.

“Ukraina har utvecklat helt nya arbetssätt för hur innovation testas nära frontlinjen och snabbt förs tillbaka till tillverkning. Där ligger vi i väst långt efter”, säger han.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Ukrainas behov och Sveriges nytta

Att Ukraina söker kapital är ingen nyhet, men det unika med Front Ventures är att de också erbjuder vägar in på NATO-marknaden, något som ukrainska bolag enligt Malmgren efterfrågar.

ANNONS

“Vi hjälper dem med etablering i Norden och certifieringsprocesser. I gengäld får vi tillgång till deras snabbfotade utvecklingsmodeller.”

Svensk försvarsindustri, känd för långa ledtider och byråkratiska processer, kan enligt Front Ventures lära av Ukrainas mer agila modell. Här finns en öppenhet att pröva nya lösningar, ofta direkt i fält, och snabbt skala upp det som fungerar.

“Vår modell i väst är ibland för långsam. Ukraina visar att det går att tänka om”, säger Malmgren.

Samarbete över gränserna

Bolaget har redan kontakt med svenska startups inom försvarssektorn och letar efter fler saminvesteringsmöjligheter. Målet är att kombinera ukrainsk erfarenhet med svensk industriell kompetens.

“Det här är bara början”, säger Jonas Malmgren.

Läs mer:
Flygbranschens revansch: “Enda tidsmaskinen som fungerar”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsvarsbolagFront VenturesStockholmsbörsenSverigeUkraina
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Börs & Finans

Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar

16 nov. 2025
ANNONS
ANNONS