Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar

Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans med lokala bolag.

“Vi ser att den verkliga innovationskraften inom försvar just nu sker i Ukraina”, säger Jonas Malmgren, vd på Front Ventures, i en intervju med Dagens PS.

Front Ventures: Från fronten till fabriken

Samarbetena omfattar både hårdvara och mjukvara. Förutom drönarsystem, både flygande och markbundna, utvecklas även avancerade styrsystem som i realtid kan koppla samman radarspaning med insatser från olika vapensystem.

Men enligt Malmgren handlar det inte bara om teknik.

“Ukraina har utvecklat helt nya arbetssätt för hur innovation testas nära frontlinjen och snabbt förs tillbaka till tillverkning. Där ligger vi i väst långt efter”, säger han.