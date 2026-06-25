Om vallöften var en startup så skulle de aldrig få finansiering

Vallöften som snabba puckar

Engeseth jämför det politiska spelet med filmen Snabba Cash. Partierna konkretiserar löften i kronor och ören. Vill du ha 2 000 kronor mer i månaden? Bättre sjukvård? Det låter bra och det ser bra ut, men leveranstiden sträcker sig över en hel mandatperiod.

”Men det hinner man ju inte leverera som politiker”, säger Engeseth.

Årets Almedalsvecka har inte varit något undantag. Centern presenterade ett förslag om att göra de första 15 000 kronorna skattefria varje månad. Konkret, slagkraftigt, lättköpt. Exakt den typ av löfte som Engeseth och Wahl ifrågasätter.

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Väljare som byter block

Wahl ser ett mönster som inte skulle fungera i näringslivet. Väljare rör sig mellan blocken, ofta händelsestyrt, baserat på vad som känns viktigt just nu.

”Det återspeglas på hur väljarna flyttar sig från ena sidan till den andra. Det skulle inte gå att göra så i den privata världen”, säger han.

Det kortsiktiga tänkandet genomsyrar hela det politiska ekosystemet, menar han. Aktörer runt politiken letar fel, letar möjligheter, gör utspel. Nya menyer presenteras på Almedalens scener. Men den röda tråden saknas.

”Vi måste ha en stringens och en stabilitet. Sen kan man vara innovativ och utveckla saker, men det finns en röd tråd som jag tror är viktig och den tror jag många saknar.”

Digital signering av löften

Engeseth föreslår digital transparens. Ett system där politiker signerar sina vallöften och där media och medborgare objektivt kan jämföra vad som lovades mot vad som levererades.

”Om jag som kund beställer något i en e-handel och leveransen är flera år efter så kommer jag inte riktigt ihåg vad jag har beställt”, säger han.

Tanken ligger i linje med vad KD:s partisekreterare Liza-Maria Norlin föreslår i ett annat Almedalssamtal. Hon vill använda interaktiva workshops och digitala verktyg för att minska avståndet mellan väljare och politiker.

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Klimat som lakmustest

Wahl lyfter klimatfrågan som ett tydligt exempel. Få ifrågasätter vikten av klimatarbete. Men aktiviteterna som föreslås i dag, ger de effekt om 15 år? Eller är de kontraproduktiva?

”Det borde inte ha någon koppling till färg och sida utan alla borde ha sin egen plan för det väldigt tydligt”, säger Wahl. ”Så tänker man i det privata näringslivet.”