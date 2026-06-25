Om vallöften var en startup så skulle de aldrig få finansiering

Futuristen Stefan Engeseth och konsulten Jörgen Wahl ställer en provocerande fråga mitt i Almedalsvimlet: Skulle dagens vallöften få finansiering om de presenterades som en startup?
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Futuristen Stefan Engeseth och konsulten Jörgen Wahl ställer en provocerande fråga mitt i Almedalsvimlet: Skulle dagens vallöften få finansiering om de presenterades som en startup?
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Det är varmt i Visby och klockorna klämtar mellan seminarierna. Men för Stefan Engeseth och Jörgen Wahl, som tidigare i veckan presenterade sitt koncept ”Långbordet” för att reformera Almedalen, handlar samtalet inte om politisk retorik. Det handlar om leverans.
”Frågan är om vi skulle få investorer att gå in i de vallöften vi presenterar i dag om det vore en startup”, säger Wahl.
Wahl har en fot i det privata näringslivet och drar parallellen till en startup som söker riskkapital. I ett sådant möte granskas plan, nyckeltal, team och marknad. Uppföljningen är löpande.
”Kopplar jag det till en startup så får jag lite panik. Så kan man inte bygga upp ett företag”, säger han. ”Det är så viktigt att ha en stringens, en plan, en finansiering, att hela tiden följa upp successivt att vi är på rätt väg.”
I det privata näringslivet finns tydliga spelregler redan från start. Det svenska nyföretagandet ökade med 23 procent under första kvartalet 2026. Politiken, menar Wahl, saknar samma disciplin.
Engeseth jämför det politiska spelet med filmen Snabba Cash. Partierna konkretiserar löften i kronor och ören. Vill du ha 2 000 kronor mer i månaden? Bättre sjukvård? Det låter bra och det ser bra ut, men leveranstiden sträcker sig över en hel mandatperiod.
”Men det hinner man ju inte leverera som politiker”, säger Engeseth.
Årets Almedalsvecka har inte varit något undantag. Centern presenterade ett förslag om att göra de första 15 000 kronorna skattefria varje månad. Konkret, slagkraftigt, lättköpt. Exakt den typ av löfte som Engeseth och Wahl ifrågasätter.
Wahl ser ett mönster som inte skulle fungera i näringslivet. Väljare rör sig mellan blocken, ofta händelsestyrt, baserat på vad som känns viktigt just nu.
”Det återspeglas på hur väljarna flyttar sig från ena sidan till den andra. Det skulle inte gå att göra så i den privata världen”, säger han.
Det kortsiktiga tänkandet genomsyrar hela det politiska ekosystemet, menar han. Aktörer runt politiken letar fel, letar möjligheter, gör utspel. Nya menyer presenteras på Almedalens scener. Men den röda tråden saknas.
”Vi måste ha en stringens och en stabilitet. Sen kan man vara innovativ och utveckla saker, men det finns en röd tråd som jag tror är viktig och den tror jag många saknar.”
Engeseth föreslår digital transparens. Ett system där politiker signerar sina vallöften och där media och medborgare objektivt kan jämföra vad som lovades mot vad som levererades.
”Om jag som kund beställer något i en e-handel och leveransen är flera år efter så kommer jag inte riktigt ihåg vad jag har beställt”, säger han.
Tanken ligger i linje med vad KD:s partisekreterare Liza-Maria Norlin föreslår i ett annat Almedalssamtal. Hon vill använda interaktiva workshops och digitala verktyg för att minska avståndet mellan väljare och politiker.
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”Det borde inte ha någon koppling till färg och sida utan alla borde ha sin egen plan för det väldigt tydligt”, säger Wahl. ”Så tänker man i det privata näringslivet.”
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