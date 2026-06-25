KD:s partisekreterare: Förnya politiken med dialog och digitalisering

AI som samarbetspartner

Norlin, som tidigare arbetat med digitalisering och drivit en startup, ser tekniken som ett verktyg för att fånga upp medborgarnas idéer och omsätta dem snabbare.

”Vi kan skala upp det och ta tillvara på det som händer i mötet med hjälp av AI. Dra slutsatser, samla informationen och kanske generera idéer”, säger hon.

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Frågan om AI:s roll i det kommande valet har redan aktualiserats under Almedalsveckan. Samtidigt varnar forskning för att AI kan påverka politiska åsikter utan att användaren märker det.

Norlin betonar dock att tekniken inte får ersätta det personliga mötet.

”Det är någonting med oss människor. Man vill ha det personliga. Det får inte bli för opersonligt, för det skapar inte den här innovationen.”

Data om unga halkar efter verkligheten

Ett problem som Norlin lyfter är eftersläpningen i offentlig statistik. Under sitt tidigare arbete med digitalisering upptäckte hon att data om barns och ungas situation ofta var fem år gammal.

”De barnen har hunnit gå klart grundskolan eller gymnasiet. Det är en helt ny tid vi befinner oss i”, säger hon. ”Tekniken borde verkligen kunna hjälpa oss att få mycket mer av realtidsdata för att fatta klokare beslut.”

Polarisering hotar engagemanget

Men engagemanget hotas. Norlin beskriver hur hot och våld mot förtroendevalda skrämmer bort medborgare från att engagera sig.

”Polariseringen är rätt skadlig för att få till innovation. Den kan skrämma folk att inte engagera sig”, säger Norlin. ”Vi har sett en utveckling av hot och våld mot politiker som gör att en del tänker att det är för högt pris.”

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Kritiker har lyft problemet med att Almedalen alltmer präglas av kortsiktig influencerpolitik snarare än fördjupat samtal.

Bokslut på vallöften bygger tillit

Norlin menar att KD aktivt arbetar med att följa upp sina vallöften genom så kallade bokslut, där partiet systematiskt bockat av vad som genomförts. Regeringens löften i Tidöavtalet har enligt Norlin uppfyllts ”inte till 100 procent, men i princip väldigt högt”.

”Det är centralt för vår demokrati. Att man lovar och så gott det bara går uppfyller det. Det bygger tillit”, säger hon.

KD: ”Tro på Sverige”

Inför riksdagsvalet den 13 september går Kristdemokraterna till val på sloganen ”Tro på Sverige”. Norlin ser det som ett kollektivt budskap.

”Inte ’vi tror på Sverige’. Utan tro på Sverige. Vi kollektivt. Tro på familjerna, tro på skolan, tro på företagarna”, säger hon.

Norlin medger att en undersökning som presenterats de senaste veckorna visar att medlemstalen i svenska partier sjunker. KD har enligt henne haft stabila siffror, men trenden i stort oroar.

”Tio år framåt önskar jag att fler ska tycka ’wow, jag vill kliva in i politiken’. Det ska kännas naturligt”, säger hon. ”Vi politiker har ett riktigt ansvar. Hur gör vi det attraktivt att engagera sig politiskt?”

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