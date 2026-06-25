KD:s partisekreterare: Förnya politiken med dialog och digitalisering

Kristdemokraternas partisekreterare Liza-Maria Norlin vill bryta med traditionella politiska format. I en intervju under Almedalsveckan föreslår hon interaktiva workshops, realtidsdata och AI som verktyg för att minska avståndet mellan väljare och politiker.
Under Almedalsveckan i Visby satte sig innovationsexperten Stefan Engeseth ner med KD:s partisekreterare Liza-Maria Norlin för att diskutera hur svensk politik kan bli mer inkluderande.
”Ibland när man sitter i publiken och lyssnar, eller när man är på scenen, hur kan man utveckla det istället för att det bara blir frågor och svar?”, säger Norlin. ”Det vore ju spännande om partiledartalen blev en workshop i slutändan.”
Norlin lyfter vårdfrågan som ett konkret område där medborgarnas erfarenheter borde väga tyngre. Kristdemokraterna driver förslaget att lägga ner Sveriges 21 regioner till förmån för en nationell vårdorganisation.
”Vi vet att ungefär 70 procent av medborgarna tycker att det här är en bra idé. Men det finns risker och farhågor, och då vore det faktiskt intressant att få laborera lite kring det”, säger hon.
Med vad Norlin beskriver som 1,5 miljoner anställda i den offentliga sektorn ser hon en outnyttjad resurs. Sjuksköterskor, läkare och poliser sitter på praktisk kunskap som sällan når fram till de politiska beslutsfattarna.
AI som samarbetspartner
Norlin, som tidigare arbetat med digitalisering och drivit en startup, ser tekniken som ett verktyg för att fånga upp medborgarnas idéer och omsätta dem snabbare.
”Vi kan skala upp det och ta tillvara på det som händer i mötet med hjälp av AI. Dra slutsatser, samla informationen och kanske generera idéer”, säger hon.
Norlin betonar dock att tekniken inte får ersätta det personliga mötet.
”Det är någonting med oss människor. Man vill ha det personliga. Det får inte bli för opersonligt, för det skapar inte den här innovationen.”
Data om unga halkar efter verkligheten
Ett problem som Norlin lyfter är eftersläpningen i offentlig statistik. Under sitt tidigare arbete med digitalisering upptäckte hon att data om barns och ungas situation ofta var fem år gammal.
”De barnen har hunnit gå klart grundskolan eller gymnasiet. Det är en helt ny tid vi befinner oss i”, säger hon. ”Tekniken borde verkligen kunna hjälpa oss att få mycket mer av realtidsdata för att fatta klokare beslut.”
Polarisering hotar engagemanget
Men engagemanget hotas. Norlin beskriver hur hot och våld mot förtroendevalda skrämmer bort medborgare från att engagera sig.
”Polariseringen är rätt skadlig för att få till innovation. Den kan skrämma folk att inte engagera sig”, säger Norlin. ”Vi har sett en utveckling av hot och våld mot politiker som gör att en del tänker att det är för högt pris.”
Norlin menar att KD aktivt arbetar med att följa upp sina vallöften genom så kallade bokslut, där partiet systematiskt bockat av vad som genomförts. Regeringens löften i Tidöavtalet har enligt Norlin uppfyllts ”inte till 100 procent, men i princip väldigt högt”.
”Det är centralt för vår demokrati. Att man lovar och så gott det bara går uppfyller det. Det bygger tillit”, säger hon.
KD: ”Tro på Sverige”
Inför riksdagsvalet den 13 september går Kristdemokraterna till val på sloganen ”Tro på Sverige”. Norlin ser det som ett kollektivt budskap.
”Inte ’vi tror på Sverige’. Utan tro på Sverige. Vi kollektivt. Tro på familjerna, tro på skolan, tro på företagarna”, säger hon.
Norlin medger att en undersökning som presenterats de senaste veckorna visar att medlemstalen i svenska partier sjunker. KD har enligt henne haft stabila siffror, men trenden i stort oroar.
”Tio år framåt önskar jag att fler ska tycka ’wow, jag vill kliva in i politiken’. Det ska kännas naturligt”, säger hon. ”Vi politiker har ett riktigt ansvar. Hur gör vi det attraktivt att engagera sig politiskt?”