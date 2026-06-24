Upprop från Almedalen: "Gör om hela veckan till en workshop" 

1,5 miljoner röster som aldrig hörs

Wahl pekar på en outnyttjad resurs. Sverige har runt 1,5 miljoner anställda i offentlig sektor, sjuksköterskor, läkare, poliser, lärare. Deras erfarenhet når sällan in i det politiska samtalet.

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”Hur många av alla våra briljanta sjuksköterskor och läkare är med och diskuterar politiken framåt?” frågar han. ”Det är där kraften finns, i tomrummet mellan olika kunskaper.”

Lösningen är tvärpolitiska grupper som möts vid samma bord, fysiskt och digitalt. Inte bara under en vecka i Visby utan 365 dagar om året.

Demokratin under press

Samtalet landar i en bredare oro. Enligt V-Dem-institutets demokratirapport 2026 rankas Sverige som världens näst mest demokratiska land, men globalt har demokratin backat till 1978 års nivå. 74 procent av världens befolkning lever i dag i autokratiska stater.

Filosofiprofessorn Åsa Wikforss har varnat för hur AI, desinformation och sociala mediers algoritmer undergräver demokratin: ”Vi måste skärpa oss, annars klarar vi inte demokratin.”

”Sverige borde vara bäst i världen på det här”

Engeseth pekar på Sveriges position inom tech och innovation och menar att samma styrka borde användas för att modernisera den politiska dialogen. Med teknikens hjälp skulle medborgare långt från varandra geografiskt kunna dela kunskap och delta i politiken på nya sätt.

”Partiledarna borde bli mer som hövdingar för sin tribe som för energin framåt. Det förvånar mig att vi inte riktigt har snappat upp tekniken”, säger Engeseth.

Wahl avslutar med en utmaning: ”Vi måste våga lämna gamla sätt bakom oss. De gamla känner vi redan till. Frågan är på vilka nya sätt kan vi tänka för att få det här att utvecklas framåt?”

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