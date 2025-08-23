Kina dissar Polestar – växer på nya marknader

Vi har pratat med Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, om vad det är som händer med det svensk-kinesiska bolaget.

Kina nobbar europeisk elbilsdesign

Polestar har sina rötter i Volvo men ägs till största del av kinesiska Geely. Trots det har det visat sig svårt att vinna mark hemma i Kina.

“Kineserna vill ha sina egna varumärken. Polestar har europeiska gener, och det går helt enkelt inte hem”, säger Åsa Wallenrud.

Det är inte bara smakpreferenser som spelar in. Kinesiska konkurrenter utvecklar sina bilar i ett rasande tempo, vilket ger dem ett försprång på den lokala marknaden.

Kapitalinjektion avgörande för Polestar

Trots det svaga resultatet i Kina är Polestar fortfarande ett bolag med ambitioner. I våras fick bolaget nytt kapital från Geely.

“De går back enorma summor just nu, så det här tillskottet är en nödvändig skjuts för att kunna fortsätta utveckla nya modeller”, säger Wallenrud.

Bolaget satsar nu på att expandera i Latinamerika. En lansering på den brasilianska marknaden är redan planerad, samtidigt som tre nya elbilsmodeller är på gång.

Måste välja sina strider

Polestars situation är ett tydligt exempel på hur svårt det är att balansera global tillväxt med lokal framgång i en pressad elbilsbransch.

“Det är en tuff tid nu, särskilt för europeiska tillverkare. Kinesiska märken äter upp resten av världen just nu”, säger Wallenrud.

Hon menar att framtiden ligger i att satsa på trygga marknader och samtidigt bli mer lyhörd för vad konsumenterna faktiskt efterfrågar.