Het AI, iskallt barnafödande och Klarna på väg mot Nasdaq

Enligt en ny global undersökning från Salesforce är AI inte längre bara ett verktyg för kostnadsjakt. Nu ser ekonomichefer teknologin som ett sätt att driva intäkter – och det är ett stort skifte.

“Man ser hur CFO:er börjar ta en mer offensiv position i AI-frågan”, säger Edvard Lundkvist. “Det här är ett av de första tecknen på att AI börjar integreras på riktigt i affärsmodeller.”

Vissa utmaningar kvarstår, inte minst kring säkerhet och integritet – men optimismen är tydlig, särskilt i branscher som redan investerar tungt i generativ AI.

Äntligen: Klarna går mot börsen

Efter år av spekulationer är det nu officiellt: Klarna går till börsen, och det blir Nasdaq i New York som får noteringen, vilket vi rapporterat vidare om på Dagens PS.

“Det här är en svensk techsuccé som gått hela vägen. Man blir lite stolt”, säger David Ingnäs.

Bolagets väg till notering har inte varit rak, bland annat sköts planerna upp efter vårens geopolitiska oro och tullkaos, men nu väntas en notering inom några veckor.