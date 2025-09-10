Det är mycket som rör sig på marknaden i höst. I första avsnittet av Börsbarometern efter sommaren spanar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs in både högtryck och lågtryck på börshimmeln – från AI-investeringar till demografisk kris.
Het AI, iskallt barnafödande och Klarna på väg mot Nasdaq
Enligt en ny global undersökning från Salesforce är AI inte längre bara ett verktyg för kostnadsjakt. Nu ser ekonomichefer teknologin som ett sätt att driva intäkter – och det är ett stort skifte.
“Man ser hur CFO:er börjar ta en mer offensiv position i AI-frågan”, säger Edvard Lundkvist. “Det här är ett av de första tecknen på att AI börjar integreras på riktigt i affärsmodeller.”
Vissa utmaningar kvarstår, inte minst kring säkerhet och integritet – men optimismen är tydlig, särskilt i branscher som redan investerar tungt i generativ AI.
Äntligen: Klarna går mot börsen
Efter år av spekulationer är det nu officiellt: Klarna går till börsen, och det blir Nasdaq i New York som får noteringen, vilket vi rapporterat vidare om på Dagens PS.
“Det här är en svensk techsuccé som gått hela vägen. Man blir lite stolt”, säger David Ingnäs.
Bolagets väg till notering har inte varit rak, bland annat sköts planerna upp efter vårens geopolitiska oro och tullkaos, men nu väntas en notering inom några veckor.
AI som investeringsrådgivare? En varning
Alla AI-nyheter är inte positiva. En växande trend är att privatpersoner låter AI guida sina investeringar ibland med orimligt stort förtroende.
“AI kan vara ett kraftfullt verktyg, men det är inte en oberoende rådgivare”, varnar Lundkvist. “Risken är att vi matar in våra egna fördomar och får dem bekräftade tillbaka.”
Experter menar att AI snarare förstärker än filtrerar bort mänskliga misstag. Ett tydligt råd: låt tekniken assistera, men fatta besluten själv.
Födselkrisen – en tickande ekonomisk bomb
Det sista lågtrycket är inte kopplat till börsen utan till Sveriges historiskt låga barnafödande.
“Vi ligger nu på den lägsta nivån sedan mätningarna började”, säger Ingnäs. “Det här påverkar allt från arbetsmarknad till pensioner.”
Han lyfter fram exempel från Japan, där äldre i högre utsträckning bidrar till ekonomin. Om barnafödandet inte vänder upp, måste samhället hitta nya sätt att behålla tillväxten.
“Oavsett hur man ser på frågan kommer det påverka hur ekonomin organiseras framöver”, säger Edvard Lundkvist.
Se även vår intervju med fondförvaltare Matilda Karlsson om småbolagens ljusa framtid.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Det är mycket som rör sig på marknaden i höst. I första avsnittet av Börsbarometern efter sommaren spanar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs in både högtryck och lågtryck på börshimmlen – från AI-investeringar till demografisk kris. Enligt en ny global undersökning från Salesforce är AI inte längre bara ett verktyg för kostnadsjakt. Nu
