Sveriges äldsta fondbolag firar jubileum, men blickar framåt. Förvaltaren Lars-Erik Lundgren, som basat över Aktieansvars Sverigefond i 15 år, är försiktigt optimistisk om börsens riktning. Åtminstone på hemmaplan.
Förvaltaren bakom superfonden tveksam till Volvo
Mest läst i kategorin
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den
I en park i Arkansas i USA är det öppet för vem som helst att åka och leta diamanter. Och det du hittar får du behålla. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, berättar mer om denna unika möjlighet för alla med diamantfeber. Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens …
Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla
Starka dollarn, stigande oro för techsektorn och ett Kina som laddar för comeback. Det är några av spaningarna i veckans avsnitt av Börsbarometern. Börshumöret är fortsatt ljust, trots att både guld och bitcoin backat under oktober. Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, konstaterar att dollarn återtagit sin status som trygg hamn till skillnad från guldet, …
Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”
Otryggheten har blivit en hård ekonomisk faktor i Sverige. När våldet ökar påverkas bostadspriser, företagskostnader och i förlängningen hela samhällsekonomin. Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton menar att landet underskattar vad otryggheten faktiskt kostar. “Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger …
Bostadsmarknaden: "Liten ljusning men spretigt"
“Lite ljusare än vad som var i våras, men det är inte den här tydliga återhämtningen”, säger Erik Holmberg analytiker på Hemnet om läget på svenska bostadsmarknaden just nu. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika bostadstyper och delar av landet förklarar experten när han gästar PS Studio och beskriver de aktuella trenderna på marknaden …
När fondbolaget Aktieansvar fyller 60 år gör det det med en Sverigefond som avkastat 160 000 procent sedan starten, och i snitt 13 procent per år. Det är en påminnelse om ränta-på-ränta-effektens kraft, men också om långsiktighetens betydelse.
Se även:
Experten: “Fyra politiska misslyckanden – en sak gemensamt”. Realtid
Ser uppsida i svensk konsumtion
“Lars-Erik Lundgren tror på svensk och europeisk börs, men är mer tveksam till USA, säger David Ingnäs“, ekonomijournalist på Dagens PS, som träffat honom för formatet Veckans börsprofil.
Enligt Lundgren har flera faktorer samspelat för att stärka svensk konsumtion: sjunkande räntor, skattesänkningar, höjda reallöner och sänkt matmoms. Det bäddar för uppvärdering av konsumentbolag.
Två favoriter: RevolutionRace och H&M. Båda kan gynnas av en svagare dollar, eftersom inköpspriser pressas medan konsumentpriser består.
Tveksam till banker – och Volvo
Bland bankaktier ser Lundgren snarare en risk att uppgången redan är tagen, särskilt efter Handelsbankens starka utveckling. I verkstadssektorn pekar han ut Atlas Copco som intressant efter en svagare period, medan han är mer försiktig till Volvo, särskilt lastbilsdelen.
Ett annat bolag han nämner positivt är Assa Abloy, vars USA-exponering lyfts fram som en styrka, trots en i övrigt osäker amerikansk marknad.
Den stora oron stavas Trump
Den främsta risken han pekar ut inför 2026 är geopolitisk: Donald Trumps återkomst till världsscenen.
“Börsen har hittills stått emot utspelen, men nya handelspolitiska utfall eller utspel kan snabbt skaka marknaden”, säger Ingnäs.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Så luras ditt barn av bedragare
Bedrägeriförsöken mot barn och unga har ökat de senaste åren. Många av metoderna börjar i mobilen.? Redan i fjol slog Sparbanken larm om att bedrägeriförsöken mot barn ökar “Vi behöver därför tillsammans hjälpas åt för att sprida information om bedrägerier mot barn och unga vidare. Det är ett samhällsansvar som vi alla måste ta för …
Konjunkturen uppåt men inte jobben
Konjunkturläget i Sverige är betydligt bättre än för ett år sedan, enligt SCB:s konjunkturklocka. Men bilar, jobb och utrikeshandel släpar. Det är positiva siffror som kommer från statistikcentralen SCB i dag. Konjunkturläget har ”förbättrats betydligt” det senaste året, konstaterar man och lägger fram sin konjunkturklocka som bevisföring. SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska indikatorer, varav …
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna. När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. …
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom "obildad". Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …