Förvaltaren bakom superfonden tveksam till Volvo

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Sveriges äldsta fondbolag firar jubileum, men blickar framåt. Förvaltaren Lars-Erik Lundgren, som basat över Aktieansvars Sverigefond i 15 år, är försiktigt optimistisk om börsens riktning. Åtminstone på hemmaplan.

När fondbolaget Aktieansvar fyller 60 år gör det det med en Sverigefond som avkastat 160 000 procent sedan starten, och i snitt 13 procent per år. Det är en påminnelse om ränta-på-ränta-effektens kraft, men också om långsiktighetens betydelse.

Ser uppsida i svensk konsumtion

Lars-Erik Lundgren tror på svensk och europeisk börs, men är mer tveksam till USA, säger David Ingnäs“, ekonomijournalist på Dagens PS, som träffat honom för formatet Veckans börsprofil.

Enligt Lundgren har flera faktorer samspelat för att stärka svensk konsumtion: sjunkande räntor, skattesänkningar, höjda reallöner och sänkt matmoms. Det bäddar för uppvärdering av konsumentbolag.

Två favoriter: RevolutionRace och H&M. Båda kan gynnas av en svagare dollar, eftersom inköpspriser pressas medan konsumentpriser består.

Tveksam till banker – och Volvo

Bland bankaktier ser Lundgren snarare en risk att uppgången redan är tagen, särskilt efter Handelsbankens starka utveckling. I verkstadssektorn pekar han ut Atlas Copco som intressant efter en svagare period, medan han är mer försiktig till Volvo, särskilt lastbilsdelen.

Ett annat bolag han nämner positivt är Assa Abloy, vars USA-exponering lyfts fram som en styrka, trots en i övrigt osäker amerikansk marknad.

Den stora oron stavas Trump

Den främsta risken han pekar ut inför 2026 är geopolitisk: Donald Trumps återkomst till världsscenen.

“Börsen har hittills stått emot utspelen, men nya handelspolitiska utfall eller utspel kan snabbt skaka marknaden”, säger Ingnäs.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

