Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Forskaren punkterar myterna om ChatGPT och massarbetslöshet

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

ChatGPT och massarbetslöshet satte skräck i teknikvärlden 2022. Tre år senare har varken superintelligens eller jobbdöd blivit verklighet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Joakim Agerback om rally i försvarsaktier 2026
Spela klippet
PS Studio

Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut?

16 jan. 2026
Spela klippet
Pension

Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla?

14 jan. 2026
Spela klippet
PS Studio

Förvaltaren: Därför är AI ingen bubbla

13 jan. 2026
Spela klippet
Motor

Motorexpertens råd: Missa inte detta när du köper begagnat

12 jan. 2026
Spela klippet
PS Studio

Så kan fastighetsskatt bidra till ett starkare försvar

11 jan. 2026
ANNONS

Löften om superintelligens och massarbetslöshet satte tonen när ChatGPT exploderade i slutet av 2022. Tre år senare är facit betydligt svalare. Varken den människoliknande intelligensen eller den stora jobbdöden har blivit verklighet. I stället växer en mer obekväm diskussion om teknikens baksidor, affärsintressen och ett beroende av ett fåtal amerikanska bolag.

Pontus Wernestål, AI-forskare, menar att utvecklingen redan har börjat nyktra till.

“Facit säger att det inte har blivit så”, säger han i PS Studio.

Drömmen om artificiell generell intelligens, AGI, har skjutits på framtiden.

“Det ser inte ut som att vi kommer att få det på bra länge, trots vad techbolagen kanske säger.”

Inte heller profetiorna om massarbetslöshet har infriats.

“Många arbetsuppgifter har förändrats och kommer att förändras, och vissa specifika yrken kanske är mer illa ute än andra. Men det har inte blivit den profetia som kom 2022.”

Ingen faktagranskning

Enligt Wernestål finns en tydlig affärsmässig logik bakom de stora löftena.

ANNONS

“Om du gjuter in jättemycket värde i din produkt så ökar värderingen av både produkten och bolaget. Det ligger i techbolagens intresse att hävda att de har väldigt kraftfulla tjänster.”

Samtidigt har en rad problem hamnat i skuggan. Hallucinationer, felaktiga svar, är redan välkända. Mindre uppmärksammat är resursförbrukningen och de sociala kostnaderna.

“Språkmodellerna har ingen faktagranskning. De ger ofta felaktiga svar. Och folk pratar kanske inte så mycket om energiförbrukning, färskvattenåtgång och att man utnyttjar arbetare i globala södern för att annotera data.”

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

“Utarmar språk som inte är engelska”

Han varnar också för ett växande beroende av amerikanska techjättar och för att andra språk trängs undan.

“Man sätter sig i knät på en handfull amerikanska techbolag. Och man utarmar språk som inte är engelska.”

Framtiden för språkmodellerna är ändå relativt given, men betydligt mer lågmäld än vad hajpen antydde.

“Vi kommer antagligen ha någon form av statistisk språkmodell i nästan alla textbaserade verktyg framöver. Men det kommer ske i skymundan.”

Vad som kallas AI kommer, som så många gånger förr, att förändras.

ANNONS

“Vad är AI? Det ändras ungefär varje årtionde.”

Läs även: Nestorn: Därför är AI en ”stor bubbla”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArbetslöshetChatGPT
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS