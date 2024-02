I motvind mot marknaden: Så hittar Lannebo Sverige Plus guldkornen 

Börs & Finans

Evolution och New Wave lyfte när börsen föll

Evolution, New Wave och Volvo är bland vinnarna på en Stockholmsbörs där breda index föll 0,2 procent men storbolagsindex steg lika mycket. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI stängde på minus 0,2 procent och storbolagsindex OMXS30 på plus 0,2 procent på tisdagen. Det var dock ganska svängigt, under dagen handlades index kring nollan men sjönk under eftermiddagen …