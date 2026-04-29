Virtual reality är friskvård – men inte musik

Enligt underlaget i ärendet är träningen tänkt att ”förbättra ögonens koordination” och den vägen förbättra läsning och minska besvär vid skärmarbete.

Skatteverket ansåg att VR-träning inte omfattas av reglerna för friskvård eftersom det inte handlar om någon form av motion.

Avstressande? Motion?

Visserligen kan en aktivitet ändå räknas in om den är ”avstressande” eller ska ”förebygga ömhet och stelhet”, men Skatteverket ansåg inte att VR-träning klarade den gränsen heller.

Skatterättsnämnden höll med om att även om ögonen tränas var det svårt att se det hela som någon direkt motion.

Men under kategorin ”annan friskvård” föll ju sånt som kostrådgivning, stresshantering och kontorsmassage – och varför då inte virtual reality, resonerade Skatterättsnämnden som sade ja till virtual reality som berättigande till friskvårdsbidrag.