Virtual reality är friskvård. Att gå på konsert är det inte. Nu finns det domstols- och myndighetsutslag på båda sakerna.
Virtual reality är friskvård – men inte musik
I början av året kunde vi berätta att virtual reality är friskvård. Det slog Skatterättsnämnden fast då och gick emot Skatteverket.
En person hade begärt friskvårdsbidrag för att använda ”specialglasögon som med hjälp av en mobiltelefon och app tränar ögats samsyn”.
Enligt underlaget i ärendet är träningen tänkt att ”förbättra ögonens koordination” och den vägen förbättra läsning och minska besvär vid skärmarbete.
Skatteverket ansåg att VR-träning inte omfattas av reglerna för friskvård eftersom det inte handlar om någon form av motion.
Avstressande? Motion?
Visserligen kan en aktivitet ändå räknas in om den är ”avstressande” eller ska ”förebygga ömhet och stelhet”, men Skatteverket ansåg inte att VR-träning klarade den gränsen heller.
Skatterättsnämnden höll med om att även om ögonen tränas var det svårt att se det hela som någon direkt motion.
Men under kategorin ”annan friskvård” föll ju sånt som kostrådgivning, stresshantering och kontorsmassage – och varför då inte virtual reality, resonerade Skatterättsnämnden som sade ja till virtual reality som berättigande till friskvårdsbidrag.
Konsert är inte friskvård
Virtual reality är alltså friskvård – däremot inte att gå på konsert, är dagens besked.
Högsta förvaltningsdomstolen slår nämligen, i mål 7067-25, fast att ett friskvårdsbidrag som används för att köpa en konsertbiljett, inse kan ses som en skattefri personalvårdsförmån.
Att man mår bra av att lyssna på musik räcker inte, menar domstolen.
”Alla aktiviteter som upplevs främja det allmänna välbefinnandet kan inte anses vara sådan friskvård som omfattas av skattefrihet”, är beskedet.
”Ska tillämpas restriktivt”
Skattefriheten för personalvård ”ska tillämpas restriktivt” menar domstolen.
”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör kostnader för deltagande i kulturella evenemang hänföras till privata levnadskostnader för allmänna fritidsaktiviteter”, slår man fast.
Därmed är saken avgjord och domstolen ställer sig bakom Skatterättsnämnden som inte heller ansåg en konsert vara en skattefri personalvårdsförmån.
Just det, samma nämnd som ansåg virtual reality vara friskvård. Logiken i det kan du alltid ägna några förhoppningsvis skattefria minuter åt.
