Mer pengar i plånboken – men inte för alla

Den typiska tvåbarnsfamiljen är i centrum, säger han.

Regeringens vårbudget omfattar satsningar på 7,7 miljarder kronor. I dem ingår bland annat den tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten som träder i kraft den 1 maj.

Dessutom har ett utökat elstöd, som en kompensation för de höga elpriserna i början av året, utlovats och är tänkt att börja betalas ut i juni.

Stefan Westerberg säger att satsningarna kommer lägligt med tanke på det osäkra omvärldsläget.

Det ger lite råg i ryggen till hushållen som kanske är lite extra oroliga för hur kriget i Iran kommer att påverka plånböckerna.

Fördelning ojämn

Hur mycket mer ett hushåll får i plånboken genom regeringens vårproposition varierar däremot.

För en familj med barn som bor i villa och kör bil kan det handla om runt 1 900 kronor, enligt Länsförsäkringars beräkningar. Bor man i lägenhet och inte kör bil kommer det däremot inte att märkas lika mycket.

Har du höga elkostnader och kör mycket bil tillhör du förmodligen de tydligaste vinnarna på regeringens budget.

