Mer pengar i plånboken – men inte för alla
Sänkt skatt på drivmedel och ett nytt elstöd kommer att märkas i hushållens plånböcker. Men satsningarna i vårbudgeten når inte alla, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Den typiska tvåbarnsfamiljen är i centrum, säger han.
Regeringens vårbudget omfattar satsningar på 7,7 miljarder kronor. I dem ingår bland annat den tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten som träder i kraft den 1 maj.
Dessutom har ett utökat elstöd, som en kompensation för de höga elpriserna i början av året, utlovats och är tänkt att börja betalas ut i juni.
Stefan Westerberg säger att satsningarna kommer lägligt med tanke på det osäkra omvärldsläget.
Det ger lite råg i ryggen till hushållen som kanske är lite extra oroliga för hur kriget i Iran kommer att påverka plånböckerna.
Fördelning ojämn
Hur mycket mer ett hushåll får i plånboken genom regeringens vårproposition varierar däremot.
För en familj med barn som bor i villa och kör bil kan det handla om runt 1 900 kronor, enligt Länsförsäkringars beräkningar. Bor man i lägenhet och inte kör bil kommer det däremot inte att märkas lika mycket.
Har du höga elkostnader och kör mycket bil tillhör du förmodligen de tydligaste vinnarna på regeringens budget.
Det här träffar både rätt och fel så till vida att hushåll med väldigt god ekonomi som kanske inte behöver de här pengarna också får ta del av dem, säger Westerberg.
Blir förlorare
I höstas trädde nya regler för a-kassan i kraft, vilket bland annat innebär att ersättningen efter 100 dagars arbetslöshet trappas ner till 70 procent.
Med en arbetslöshet på över åtta procent, enligt februarisiffror från SCB, anser Westerberg att regeringen hade kunnat satsa mer på just arbetsmarknadsområdet.
– Vi har en väldigt hög arbetslöshet och de berörda får lägre ersättning med de nya a-kassereglerna. De blir de riktigt stora förlorarna, men det är utifrån att inga pengar satsas på dem, säger Stefan Westerberg.