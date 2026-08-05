Så mycket måste du tjäna för att hitta kärleken – enligt Gen Z

Dålig ekonomi kan avsluta relationen

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Pengar påverkar inte bara jakten på en partner. De kan också få redan etablerade förhållanden att gå i kras.

Totalt uppger 15 procent att de har gjort slut med någon på grund av personens ekonomiska situation. Bland Gen Z är andelen 25 procent, jämfört med 7 procent bland babyboomers.

Det är dock inte nödvändigtvis en låg lön som ställer till det.

Bland dem som avslutat en relation på grund av pengar var den vanligaste orsaken att partnern ständigt lånade pengar. Även allmän ekonomisk ansvarslöshet och brist på långsiktigt tänkande nämndes.

Plånboken stoppar dejten

Hälften av deltagarna skulle vilja gå på fler dejter, men uppger att ekonomin sätter stopp.

Dessutom säger 31 procent att de går på färre dejter under 2026 än tidigare. Pressen tycks vara särskilt stor på män. Sex av tio män uppger att de höga levnadskostnaderna påverkar deras dejtande, jämfört med 46 procent av kvinnorna.

En möjlig förklaring är frågan om vem som ska betala. Nästan hälften anser fortfarande att mannen bör stå för notan på den första dejten.

Kärleken må vara gratis. Middagen, drinken och vägen dit är det däremot inte.

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