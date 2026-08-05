Kan pengar köpa kärlek? Nja. Men utan en ordentlig lön kan den stora kärleken bli betydligt svårare att hitta. Ja, åtminstone om man frågar generation Z.
Så mycket måste du tjäna för att hitta kärleken – enligt Gen Z
Att hitta den rätta brukar handla om personkemi, gemensamma intressen och en gnutta tur. Numera verkar även lönebeskedet ha letat sig in på listan.
I en ny amerikansk undersökning, återgiven av New York Post, uppger nämligen fyra av tio personer inom Gen Z – de som är födda mellan sisådär 1997 och 2012 – att deras ekonomiska situation har hindrat dem från att hitta den stora kärleken.
Bland babyboomers (födda mellan 1946 och 1964) svarar bara 11 procent samma sak.
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Kärleken kräver en miljonlön
Hela 78 procent av Gen Z tror att en persons lön påverkar möjligheten att hitta kärleken. Motsvarande andel bland babyboomers är 32 procent.
Så hur mycket behöver man då tjäna?
Deltagarna i undersökningen svarade i genomsnitt 106 417 dollar om året. Det motsvarar en årslön på strax över en miljon svenska kronor. Babyboomers var den enda generationen vars genomsnittliga svar hamnade under 100 000 dollar.
Undersökningen omfattar 2 000 amerikaner och genomfördes av Talker Research på uppdrag av finansappen Current.
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Dålig ekonomi kan avsluta relationen
Pengar påverkar inte bara jakten på en partner. De kan också få redan etablerade förhållanden att gå i kras.
Totalt uppger 15 procent att de har gjort slut med någon på grund av personens ekonomiska situation. Bland Gen Z är andelen 25 procent, jämfört med 7 procent bland babyboomers.
Det är dock inte nödvändigtvis en låg lön som ställer till det.
Bland dem som avslutat en relation på grund av pengar var den vanligaste orsaken att partnern ständigt lånade pengar. Även allmän ekonomisk ansvarslöshet och brist på långsiktigt tänkande nämndes.
Plånboken stoppar dejten
Hälften av deltagarna skulle vilja gå på fler dejter, men uppger att ekonomin sätter stopp.
Dessutom säger 31 procent att de går på färre dejter under 2026 än tidigare. Pressen tycks vara särskilt stor på män. Sex av tio män uppger att de höga levnadskostnaderna påverkar deras dejtande, jämfört med 46 procent av kvinnorna.
En möjlig förklaring är frågan om vem som ska betala. Nästan hälften anser fortfarande att mannen bör stå för notan på den första dejten.
Kärleken må vara gratis. Middagen, drinken och vägen dit är det däremot inte.
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