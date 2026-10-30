En rysk fastighetsinvesterare riskerar att tvingas betala motsvarande över 400 miljoner kronor till sin exfru. Men själv hävdar han att västvärldens sanktioner gör det praktiskt taget omöjligt att föra över pengar från Ryssland.
Vägrar betala exfrun 400 miljoner – skyller på ryska sanktioner
Vasily Peganov, en rysk fastighetsinvesterare som numera bor utanför Moskva, befinner sig i en uppmärksammad skilsmässotvist i London.
Hans tidigare hustru Tatiana Peganova kräver 30 miljoner pund, motsvarande drygt 400 miljoner kronor, i en rättsprocess vid High Court. Men Peganov motsätter sig kraven.
Han hänvisar bland annat till västs sanktioner mot Ryssland, trots att han själv inte är föremål för dem.
Vid en förhandling i London uppgav han att hans brittiska bankkonton har stängts och att överföringar från Ryssland är ”praktiskt taget omöjliga”.
Han avvisar också möjligheten att betala genom kryptovalutor eller mellanhänder, med hänvisning till risken att bryta mot ryska valutaregler eller brittiska penningtvättsbestämmelser.
Miljonlägenhet försvann i bedrägeri
När de nådde en överenskommelse 2018 utlovades Tatiana Peganova minst 2 miljoner pund från försäljningen av parets exklusiva lägenhet i Belgravia i London. Därutöver skulle hon få ett engångsbelopp och en andel av tillgångar i utländska truster.
Men uppgörelsen föll samman efter ett omfattande bedrägeri.
Den brittiske advokaten Stephen Jones hade tagit upp ett lån på flera miljoner pund med lägenheten som säkerhet, utan parets vetskap eller godkännande. När lånet inte betalades tillbaka tog långivaren över fastigheten.
Jones, som drev advokatbyrån Jirehouse i Mayfair, dömdes till fängelse 2022.
Tatiana Peganova vräktes från bostaden förra året och flyttade i stället in i en annan Londonlägenhet som ägs av hennes exmake.
Peganov hävdar att tillgångarna som skulle finansiera skilsmässoavtalet försvann i bedrägeriet och att han därför inte kan hållas ansvarig för förlusten.
Beskrivs som extremt förmögen
Peganovas advokater ger en helt annan bild av hans ekonomiska situation. De beskriver honom som ”enormt förmögen” och pekar bland annat på kommersiella fastighetsintressen i Ryssland.
Enligt hennes juridiska ombud har han levt ett extravagant liv med livvakter, privat kock och frekventa resor med privatflyg.
De uppger också att han slutade betala underhåll till exfrun i juni 2025.
Peganov tillbakavisar beskrivningen av sin livsstil och hävdar att han numera lever i ett enkelt trähus. Han uppger att han tidigare har betalat mer än 156 miljoner rubel i familjeunderhåll och att exfrun dessutom behåller intäkterna från en fastighet i Moskva som såldes för 1,3 miljoner euro.
Paret gifte sig i Ryssland 2003 och skilde sig genom en överenskommelse där 2019. Nu försöker alltså Peganova få ytterligare ekonomisk ersättning genom brittisk domstol. Enligt brittisk lagstiftning kan personer som skiljt sig utomlands väcka en ny ekonomisk talan i England om de har tillräcklig anknytning till landet och kan visa att den tidigare uppgörelsen varit orättvis.
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