Vägrar betala exfrun 400 miljoner – skyller på ryska sanktioner

Han hänvisar bland annat till västs sanktioner mot Ryssland, trots att han själv inte är föremål för dem.

Vid en förhandling i London uppgav han att hans brittiska bankkonton har stängts och att överföringar från Ryssland är ”praktiskt taget omöjliga”.

Han avvisar också möjligheten att betala genom kryptovalutor eller mellanhänder, med hänvisning till risken att bryta mot ryska valutaregler eller brittiska penningtvättsbestämmelser.

Miljonlägenhet försvann i bedrägeri

När de nådde en överenskommelse 2018 utlovades Tatiana Peganova minst 2 miljoner pund från försäljningen av parets exklusiva lägenhet i Belgravia i London. Därutöver skulle hon få ett engångsbelopp och en andel av tillgångar i utländska truster.

Men uppgörelsen föll samman efter ett omfattande bedrägeri.

Den brittiske advokaten Stephen Jones hade tagit upp ett lån på flera miljoner pund med lägenheten som säkerhet, utan parets vetskap eller godkännande. När lånet inte betalades tillbaka tog långivaren över fastigheten.

Jones, som drev advokatbyrån Jirehouse i Mayfair, dömdes till fängelse 2022.

Tatiana Peganova vräktes från bostaden förra året och flyttade i stället in i en annan Londonlägenhet som ägs av hennes exmake.

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Peganov hävdar att tillgångarna som skulle finansiera skilsmässoavtalet försvann i bedrägeriet och att han därför inte kan hållas ansvarig för förlusten.