Amerikanska JPMorgan nöjer sig inte längre med Wall Street. Nu rullar storbanken ut sin mobilapp land för land och riktar in sig Europas sparkonton. Målet är minst fem länder till 2030.
USA:s största bank tar upp kampen om Europas sparare
I fem år höll JPMorgan sig till Storbritannien. Tre miljoner kunder, 30 miljarder pund i insättningar och över 3,2 miljarder kronor i marknadsföring. I maj klev banken in i Tyskland. Nu avslöjar Financial Times nästa steg. Frankrike, Spanien och Italien står på listan.
Det här är inte investment banking för förmögna kunder. Det är inte företagslån eller rådgivning. JPMorgan vill ha vanliga sparares pengar. Dina pengar. Via en app.
27 000 miljarder i ryggen
JPMorgan sitter på insättningar värda 2 600 miljarder dollar, motsvarande 27 000 miljarder kronor. Ingen europeisk bank har den typen av finansiell eldkraft. Och pengarna används.
I Storbritannien sköljde Chase marknaden med höga sparräntor, cashback på varje köp och reklamkampanjer för miljarder. Banken tog över som betalningspartner för Londons tunnelbana.
Goldman Sachs försökte med sparkontot Marcus 2018. Det stannade vid 1 miljon kunder. Chase drog tre gånger så många. och nu exporteras modellen till kontinenten.
Europa kläms från två håll
JPMorgans offensiv slår mot en banksektor som redan är under press. ECB vill frigöra 230 miljarder euro för att stärka europeiska bankers konkurrenskraft mot just amerikanska aktörer.
I Italien och Spanien pågår en fusionsvåg där storbanker slår ihop sig för att överleva.
Underifrån pressar neobanker som Revolut, som senast värderades till 75 miljarder dollar (cirka 780 miljarder kronor) och har över 70 miljoner kunder.
I Sverige öppnar Revolut filial under 2026 med BankID, Swish och svenskt IBAN. Målet är att bli primärbank.
Europeiska storbanker kläms mellan amerikanskt kapital uppifrån och fintechbolag nedifrån. Det utrymme de har levt i krymper snabbt.
Lockräntor som fångar och släpper
JPMorgans vapen är enkelt. Hög ränta i början. I Tyskland 4 procent de första fyra månaderna. I Storbritannien 4,5 procent det första året, sedan 2,25.
Men strategin har en spricka. Kund efter kund berättar samma sak.
”Jag testade Chase. Bra app och kundservice, men enda fördelen var teaser-räntan. Så de värvade mig och tappade mig sedan”, skriver en FT-läsare. Kommentaren fick 22 rekommendationer.
”Samma sak i Tyskland. Jag bytte till Chase för 4 procent i fyra månader, sedan är jag med stor sannolikhet borta”, skriver en annan.
Att byta sparkonto tar i dag bara några minuter via mobilen. Den som jagat ränta stannar sällan kvar.
Storbanken som inte behöver tjäna pengar
Ändå fortsätter JPMorgan. Och det är det som skiljer den här satsningen från Goldman Sachs misslyckade Marcus. JPMorgan har råd att gå med förlust på europeisk retail i åratal.
Jamie Dimon sa i maj att banken kan lägga mellan 10 och 20 miljarder dollar på ett nytt förvärv. Europa är inte ett experiment. Det är en långsiktig erövring.
Ett hinder finns dock. Brittiska regler kräver att banker med mer än 35 miljarder pund i insättningar separerar privatbanken från övrig verksamhet. Chase är redan på 30 miljarder. Det kan tvinga fram en kostsam uppdelning i just det land där offensiven gått bäst.
Inte i Sverige ännu
JPMorgan har ännu inga kända planer på Norden. Men ökad konkurrens om europeiska sparpengar pressar räntorna uppåt och tvingar fram bättre digitala tjänster, även hos nordiska banker som fortfarande hör till Europas mest lönsamma.
Den som lockas av en hög introduktionsränta bör räkna på vad som händer efteråt.
Skillnaden mellan 4,5 och 2,25 procent på 500 000 kronor är drygt 11 000 kronor per år. En kampanj är inte samma sak som ett bra sparerbjudande.