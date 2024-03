Unga vuxna usla på ekonomi

Unga vuxna och privatekonomi har varit i fokus på sistone.

”60 procent av alla unga har ångest för sin privatekonomi”, skrev Ebba Holmqvist, föreläsare kring Ung privatekonomi på Dagens PS nyligen.

Det finnas förklaringar.

Unga vuxna har dålig koll på ekonomi, visar en ny studie från forskare vid Lunds universitet.

Allt fler skuldsatta

De ekonomiska begreppen är invecklade att ta till sig för många unga vuxna, samtidigt som allt fler blir skuldsatta, konstaterar forskarna bakom studien ”Financial literacy, personal financial situation, and mental health among young adults in Sweden”.

De konstaterar att det finns en stark koppling mellan ekonomiska problem och psykisk ohälsa.

I studien har de låtit 2 050 personer mellan 18 och 29 år svara på frågor om sin psykiska hälsa och sin ekonomiska situation.