Lyxbranschen har motvind men det går framåt för Ralph Lauren, vars aktie har gått upp med över 400 procent. Bolaget har lyckats locka kunder som vill ha exklusivitet utan de allra högsta lyxpriserna.
Unga väljer Ralph Lauren – aktien har rusat 400 procent
Lyxbranschen tappar kunder i en rasande fart när allt fler av oss håller hårt i pengarna.
För många är lyx dessutom inte lika sexigt längre som det kanske var för några år sedan, och det gäller även i Kina, som länge ansågs vara en väldigt viktig marknad för branschen.
Det finns dock ett modebolag som går mot strömmen och lyckas locka allt fler kunder.
Unga dras till Ralph Lauren
Många anser inte att Ralph Lauren är ett lyxmärke, och märket klarar därmed att locka många nya kunder, framför allt unga, som anser sig ha råd med en ny tröja eller skjorta.
Under det andra kvartalet i räkenskapsåret 2027 fick Ralph Lauren 1,7 miljoner nya kunder i sina egna försäljningskanaler.
Samtidigt har varumärket passerat 72 miljoner följare i sociala medier enligt bolagets siffror.
Enligt Ralph Laurens senaste kvartalsrapport ökade omsättningen med 9 procent till motsvarande drygt 22 miljarder kronor under kvartalet.
Det genomsnittliga försäljningspriset per såld produkt steg dessutom med 9 procent.
Lockar nya kunder – som gärna betalar
Ralph Lauren lyckas alltså både locka nya kunder och ta bättre betalt för sina produkter.
Det går framför allt starkt framåt i Asien, där Kina leder ökningen med 35 procent under det senaste kvartalet.
”Vi fortsätter att investera i de strategiska prioriteringar som stärker vårt varumärkes attraktionskraft och tilltalar kunder i olika generationer världen över”, säger den franske vd:n Patrice Louvet, som tog över Ralph Lauren 2017.
Aktien fortsätter uppåt
Det är trendigt och hippt att bära märket bland dagens ungdomar, och miljoner nya kunder har gjort att aktien rusat på börsen.
Sedan Louvet tog över som vd har aktien rusat med runt 400 procent, och enbart i år ligger ökningen på 11 procent, enligt The New York Times.
Ralph Lauren har lyckats locka unga genom stickade tröjor, rugbytröjor, färgglada skjortor och loafers – plagg som länge förknippats med bolaget.
Diskret mode
Det passar också in i trenden ”old money”, där unga eftersträvar en diskret och klassisk överklassstil snarare än stora logotyper med mycket bling-bling.
Unga vill ha klassiskt mode, visar det sig, och de är beredda att betala för det.
”Det handlar inte om att förändra traditionen, utan om att låta varje generation hitta sin egen koppling till den”, uppgav grundaren Ralph Lauren till GQ tidigare i år.
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