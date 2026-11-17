Lockar nya kunder – som gärna betalar

Ralph Lauren lyckas alltså både locka nya kunder och ta bättre betalt för sina produkter.

ANNONS

Det går framför allt starkt framåt i Asien, där Kina leder ökningen med 35 procent under det senaste kvartalet.

”Vi fortsätter att investera i de strategiska prioriteringar som stärker vårt varumärkes attraktionskraft och tilltalar kunder i olika generationer världen över”, säger den franske vd:n Patrice Louvet, som tog över Ralph Lauren 2017.

Aktien fortsätter uppåt

Det är trendigt och hippt att bära märket bland dagens ungdomar, och miljoner nya kunder har gjort att aktien rusat på börsen.

Sedan Louvet tog över som vd har aktien rusat med runt 400 procent, och enbart i år ligger ökningen på 11 procent, enligt The New York Times.

Ralph Lauren har lyckats locka unga genom stickade tröjor, rugbytröjor, färgglada skjortor och loafers – plagg som länge förknippats med bolaget.

Diskret mode

Det passar också in i trenden ”old money”, där unga eftersträvar en diskret och klassisk överklassstil snarare än stora logotyper med mycket bling-bling.

Unga vill ha klassiskt mode, visar det sig, och de är beredda att betala för det.

ANNONS

”Det handlar inte om att förändra traditionen, utan om att låta varje generation hitta sin egen koppling till den”, uppgav grundaren Ralph Lauren till GQ tidigare i år.

Läs även:

Suget efter lyx minskar – vi shoppar hellre hos Zara. Dagens PS

Rea på lyxvaror drar in var tredje krona – priserna steg 50 procent. Dagens PS