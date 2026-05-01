Unga tjänar hundratusentals kronor – på helt vanlig post

Stoppar kuvert vid köksbordet

En av dem är 28-åriga Kiki Klassen. Sedan 2024 driver hon The Lucky Duck Mail Club som en sidoverksamhet.

Varje månad stoppar hon ner maskinskrivna brev och ett tryckt vykort med en av sina illustrationer i färgglada kuvert. Varje utskick har ett eget tema.

Arbetet upprepas nästan 900 gånger – ett kuvert för varje prenumerant.

Ibland sitter hon sex timmar per kväll i en hel vecka vid sitt matbord för att få allt klart. Sedan går hon till postkontoret.

”Jag känner alla damerna där vid namn, och de känner mig”, säger hon till CNBC. ”Ibland hjälper de mig till och med att sätta på frimärken”.

Missa inte: Ditt jobb kan göra dig bitter – här är varningssignalerna. Dagens PS

Tiotusentals kronor i månaden

Varje prenumerant betalar omkring 8 dollar per utskick, drygt 74 kronor. Enligt Klassen ger klubben i snitt ungefär 40 500 kronor i månadsintäkter.

Idag har verksamheten en vinstmarginal på ungefär 70 procent.

För Klassen, som också arbetar heltid som social media manager på en restauranggrupp, har sidoverksamheten gjort stor skillnad.

”Det har definitivt skapat en trygg buffert som jag inte hade tidigare”, säger hon. ”Det har varit skönt att inte behöva tänka på utgifter från lön till lön längre”.

Läs även: Gen Z sparar mer – ändå kan de förlora sina pengar. Realtid

Målar vykort – tjänar hundratusentals kronor

En annan som har lyckats är 25-åriga Trinity Shiroma. Hon är heltidskonstnär och har över 49 000 följare på Instagram.

Varje månad väljer hon ett känt landmärke, som Metropolitan Museum i New York, Café De Flore i Paris eller The Painted Ladies i San Francisco. Sedan målar hon motivet i detalj på ett papper i storleken 4 gånger 6 tum.

Hon driver The Architecture Club, där varje utskick innehåller konst, ett brev och ett gör-det-själv-pyssel. Prenumeranterna är fler än 2 700.

Prenumerationen kostar 8,88 dollar i månaden. Varje utskick kostar henne ungefär 2 dollar att göra. För majnumret uppskattar hon att vinsten blev nästan 198 000 kronor.

”Det var inte så att jag visste att det skulle bli en pålitlig inkomstkälla”, säger hon. ”Men jag hade redan gjort beräkningarna. Även om en person prenumererade skulle jag fortfarande göra, typ, 6 dollar och någonting i vinst”.

Snigelpost med digital motor

Den gamla posten får sin nya kraft från sociala medier.

Klassen har över 10 000 följare på både TikTok och Instagram. Och hon är långt ifrån ensam. Idag finns det över 150 000 inlägg taggade med ”Snail Mail” på TikTok.

På så sätt blir snigelpostklubbarna en sorts analog version av digitala nyhetsbrev.

Och för grundarna handlar det inte bara om brev och kuvert. Det handlar också om att våga ta något som kan verka omodernt och paketera det som något nytt.

I en tid där allt fler affärsidéer handlar om digitala flöden, automatisering och snabbhet har de här unga grundarna hittat pengar i motsatsen: något långsamt, personligt och fysiskt.

Ett brev i taget.

Läs också: Den oanställningsbara generationen: ”Företag är frustrerade”. Dagens PS