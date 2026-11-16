Flera tillfälliga skattesänkningar är på väg att fasas ut, däribland sänkt skatt på bensin och diesel. Dessutom spås inflationen öka framöver samtidigt som Riksbanken flaggat för ytterligare räntehöjning.
Tuffare år väntar hushållen – ”bygg krockkuddar”
Dyrare bensin och el, dessutom högre boräntor. Efter några år av återhämtning kan vanliga hushåll räkna med en tusenlapp i högre månadskostnader nästa år.
Det är dags att börja bygga en del krockkuddar inför nästa år, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.
Flera tillfälliga skattesänkningar är på väg att fasas ut, däribland sänkt skatt på bensin och diesel. Dessutom spås inflationen öka framöver samtidigt som Riksbanken flaggat för ytterligare räntehöjning.
De senaste åren har varit väldigt bra och nu ser vi en tydlig vändning, säger Américo Fernández.
”Driver upp elräkningarna”
Med stigande räntor ökar hushållens bolånekostnader. Där sker den största utgiftsökningen, visar bankens prognos. Även elpriserna väntas stiga även om de kanske inte når samma nivåer som för några år sedan. SEB ser dock höga elkostnader i vinter framför sig, då elnätsavgifterna ökat mycket.
Elnätsavgifterna har stigit med ungefär 40 procent sedan 2022 och det driver upp elräkningarna.
Matkostnaderna har sänkts, bland annat till följd av den halverade matmomsen som sträcker sig till 31 december 2027.
Matpriserna är väl den enda kategorin som sticker ut som faktiskt dämpas något nästa år.
Enligt SEB får en barnfamilj ökade kostnader på runt en tusenlapp per månad 2027 jämfört med 2026. För ett pensionärspar rör det sig om knappt 300 kronor i månaden.
”Bygga buffert”
Med en övergångsbudget och utan en ny regering på plats riskerar 2027 att bli ”lite av ett förlorat finanspolitiskt år”, menar Fernández.
Det är ju en ganska expansiv budget som ligger för i år med olika skattesänkningar. För dem som arbetar så fortsätter man att få de förstärkta jobbskatteavdragen, säger han och tillägger:
Man ska väl utgå från att det nog inte kommer stöttning i närtid från finanspolitiken, även om en regering är på plats runt årsskiftet.
Américo Fernández betonar dock att 2027 inte på något sätt är en tillbakagång till det vi såg för några år sedan.
Men man ska använda det här året för att bygga buffert. Den som har marginaler när räntan börjar stiga, den står ju inför en ganska god situation att kunna hålla emot mycket, säger han.