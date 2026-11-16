Tuffare år väntar hushållen – ”bygg krockkuddar”

Det är dags att börja bygga en del krockkuddar inför nästa år, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Flera tillfälliga skattesänkningar är på väg att fasas ut, däribland sänkt skatt på bensin och diesel. Dessutom spås inflationen öka framöver samtidigt som Riksbanken flaggat för ytterligare räntehöjning.

De senaste åren har varit väldigt bra och nu ser vi en tydlig vändning, säger Américo Fernández.

”Driver upp elräkningarna”

Med stigande räntor ökar hushållens bolånekostnader. Där sker den största utgiftsökningen, visar bankens prognos. Även elpriserna väntas stiga även om de kanske inte når samma nivåer som för några år sedan. SEB ser dock höga elkostnader i vinter framför sig, då elnätsavgifterna ökat mycket.

Elnätsavgifterna har stigit med ungefär 40 procent sedan 2022 och det driver upp elräkningarna.

Matkostnaderna har sänkts, bland annat till följd av den halverade matmomsen som sträcker sig till 31 december 2027.

Matpriserna är väl den enda kategorin som sticker ut som faktiskt dämpas något nästa år.

Enligt SEB får en barnfamilj ökade kostnader på runt en tusenlapp per månad 2027 jämfört med 2026. För ett pensionärspar rör det sig om knappt 300 kronor i månaden.