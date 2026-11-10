Från nästa år kan fler privatanställda arbetare få ekonomisk ersättning vid uppsägning. En tidigare åldersgräns försvinner och ersättningen, som i dag kan överstiga 62 000 kronor, öppnas för yngre arbetstagare.
Nya regler 2027 – få över 40 000 kronor om du förlorar jobbet
I dag måste du ha fyllt 40 år för att kunna få avgångsbidrag genom den kollektivavtalade försäkringen AGB. Men efter en ny uppgörelse ska den gränsen försvinna.
Förändringen är en del av den överenskommelse om pensioner och försäkringar som Svenskt Näringsliv, LO och PTK nådde den 9 november. Uppgörelsen berör över två miljoner privatanställda arbetare och tjänstemän.
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Fler kan få pengar när jobbet försvinner
Enligt Arbetet innebär uppgörelsen att 40-årsgränsen för avgångsbidrag tas bort. Även den övre åldersgränsen ska höjas, från 65 till 67 år.
De nya reglerna för yngre börjar gälla den 1 januari 2027, uppger Hotellrevyn.
Förändringen välkomnas av Hotell- och restaurangfacket, HRF.
”Att åldersgränsen på 40 år tas bort i omställningsförsäkringen är bra, eftersom vi har många yngre medlemmar”, säger förbundets avtalssekreterare Peggy Nyholm.
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Upp till 62 474 kronor vid uppsägning
Avgångsbidraget är en kollektivavtalad försäkring som kan ge privatanställda arbetare ett engångsbelopp när anställningen upphör.
Ersättningen för heltidsarbetande ligger, enligt uppgifter från Avtalat, på mellan 42 971 och 62 474 kronor, beroende på ålder.
Personer mellan 40 och 49 år kan i dag få 42 971 kronor. Beloppet ökar sedan med åldern och når 62 474 kronor för personer mellan 60 och 64 år.
Vilka ersättningsbelopp som kommer att gälla för personer under 40 år är däremot ännu inte beslutat.
Du kan få pengarna även med ett nytt jobb
Försäkringen gäller främst privatanställda arbetare med kollektivavtal och för att få pengarna måste du också uppfylla ett gäng villkor.
Idag krävs det, bland annat, att du har arbetat minst 50 månader under de senaste fem åren hos en eller flera arbetsgivare som omfattas av försäkringen.
Uppsägningen måste också omfattas av försäkringsvillkoren. Vanligtvis handlar det om arbetsbrist, men på vissa arbetsplatser kan ersättning även lämnas när en tidsbegränsad anställning löper ut eller anställningen avslutas på grund av sjukdom.
Ersättningen påverkar inte a-kassan men är däremot skattepliktig. Afa gör ett preliminärt skatteavdrag på 30 procent innan pengarna betalas ut.
Många känner inte till försäkringen
”Många av dem är unga och vet inte ens om att de här försäkringarna finns. Nu ökar chansen att de får ta del av pengarna”, säger Nyholm hos Hotellrevyn.
Den nya överenskommelsen innebär också att det ska bli lättare att kvalificera sig för avgångsbidrag.
Överenskommelsen har hittills godkänts av LO, PTK och Svenskt Näringsliv på central nivå. De berörda förbunden och deras motparter ska därefter anta och underteckna avtalen.
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