Nya regler 2027 – få över 40 000 kronor om du förlorar jobbet

Upp till 62 474 kronor vid uppsägning

ANNONS

Avgångsbidraget är en kollektivavtalad försäkring som kan ge privatanställda arbetare ett engångsbelopp när anställningen upphör.

Ersättningen för heltidsarbetande ligger, enligt uppgifter från Avtalat, på mellan 42 971 och 62 474 kronor, beroende på ålder.

Personer mellan 40 och 49 år kan i dag få 42 971 kronor. Beloppet ökar sedan med åldern och når 62 474 kronor för personer mellan 60 och 64 år.

Vilka ersättningsbelopp som kommer att gälla för personer under 40 år är däremot ännu inte beslutat.

Du kan få pengarna även med ett nytt jobb

Försäkringen gäller främst privatanställda arbetare med kollektivavtal och för att få pengarna måste du också uppfylla ett gäng villkor.

Idag krävs det, bland annat, att du har arbetat minst 50 månader under de senaste fem åren hos en eller flera arbetsgivare som omfattas av försäkringen.

Uppsägningen måste också omfattas av försäkringsvillkoren. Vanligtvis handlar det om arbetsbrist, men på vissa arbetsplatser kan ersättning även lämnas när en tidsbegränsad anställning löper ut eller anställningen avslutas på grund av sjukdom.

Ersättningen påverkar inte a-kassan men är däremot skattepliktig. Afa gör ett preliminärt skatteavdrag på 30 procent innan pengarna betalas ut.

ANNONS

Många känner inte till försäkringen

”Många av dem är unga och vet inte ens om att de här försäkringarna finns. Nu ökar chansen att de får ta del av pengarna”, säger Nyholm hos Hotellrevyn.

Den nya överenskommelsen innebär också att det ska bli lättare att kvalificera sig för avgångsbidrag.

Överenskommelsen har hittills godkänts av LO, PTK och Svenskt Näringsliv på central nivå. De berörda förbunden och deras motparter ska därefter anta och underteckna avtalen.

Läs också: Därför dricker Gen Z allt mindre – pensionärerna har nästan kommit ikapp. Realtid