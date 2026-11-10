Riksbankstoppar kan tänka sig decemberhöjning

De fem ledamöterna i Riksbankens direktion, med chefen Erik Thedéen, ställer sig bakom räntebanan från septembermötet, vilket innebär att de räknar med att det behövs ytterligare penningpolitiska åtstramningar med räntehöjningar.

Tajmningen är de dock inte helt eniga om.

Vice riksbankschef Per Jansson tycker att det – trots novemberhöjningen – kan vara dags för nästa räntehöjning redan i december.

Han får visst medhåll av Anna Seim, som ser de räntehöjningar som nu har inletts som ”en naturlig del av ett normalt konjunkturförlopp”, där det blir nödvändigt med en mindre expansiv penningpolitik så att ekonomin inte växer för snabbt och skapar ett mer allvarligt inflationsproblem.

”Att agera tidigt menar jag minskar risken för att vi behöver agera mer kraftfullt senare”, säger hon enligt protokollet.