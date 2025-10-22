Tycker du att bensin och diesel har blivit billigt i Sverige? Jämfört med priserna i USA ligger vi fortfarande i kraftig lä.
Trump levererar på löftet: Så lite betalar amerikaner för bensin
Mest läst i kategorin
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt. “Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55. MISSA INTE: Debatten …
Så sparar du tusenlappar i vinter: “Ät gratis fram till trettondagen”
Efter ett dyrt år väntar en vinter i samma tema. Ändå går det att spara tusenlappar. Man måste bara veta hur. Det har blivit dyrare att leva. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år. Vintern ser inte ljusare ut den. Förvisso har …
Sluta jaga småpengar – här är knepen som faktiskt gör dig rik
Att säga upp Netflix, sluta köpa kaffe och dra ner på avocadotoasten kan förvisso frigöra några slantar. Men det är knappast så förmögenheter byggs, menar experten. ”Budgetknep är den ekonomiska motsvarigheten till snabbdieter”, skriver finansplaneraren Anthony Martin i Kiplinger. De ger en känsla av kontroll – men sällan verkliga resultat. Småsparande ger illusion av kontroll …
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre. När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …
Ett av Donald Trumps stora vallöften var att det skulle bli billigare för amerikaner att tanka. Inflationen har slagit hårt mot många amerikaner och löften om lägre drivmedelspriser kan mycket väl ha lockat över många amerikanska mittenväljare.
Det är också ett område där presidenten har levererat. Bland annat har handelskriget och ökad produktion från såväl USA som OPEC bidragit till ett oljepris som tappat omkring 20 dollar (ca 25 procent) sedan pristoppen i januari.
Som stort oljeland och geopolitisk jätte har USA och ledningen i Vita huset stora möjligheter att påverka oljepriset och i slutändan drivmedelspriserna.
Läs även:
Experten varnar: Systemet kan driva upp bensinpriset. Dagens PS
Bensin politiskt laddat
Även i Sverige har den regeringen gjort en stor sak av prist på bensin och diesel. Politikerna vill gärna ta åt sig äran av att priset fallit med omkring 9 kronor sedan början av 2022. Men den svaga dollarn och det låga världsmarknadspriset, som ligger bakom det huvudsakliga prisfallet, är knappast deras förtjänst.
Däremot har man bidragit med en sänkning av reduktionsplikten och drivmedelsskatterna som ligger bakom en prissänkning på omkring en krona per liter. I den nystartade valrörelsen heter det dock att man fått ner bensinpriserna. Kanske borde man passa på att tacka Donald Trump för detta i kommande debatter.
Så lite betalar amerikanerna
På onsdagen ligger bensinpriset i Sverige omkring 15,50 per liter. En nivå som många drivmedelskonsumenter borde ha börjat vänja sig vid.
Men i USA betalar man de lägsta priserna sedan priskraschen under Coronapandemin.
Bensinpriset i USA har sjunkit under tre dollar per gallon till nästan 8,50 kronor per liter. Enligt GasBuddy ligger snittpriset på 2,97 dollar, 16 cent lägre än för ett år sedan. I vissa delstater, som Oklahoma, kostar bensinen under 2,60 dollar, medan Kalifornien ligger över 4,60, rapporterar Oilprice.
Prisfallet beror främst på ökad oljeproduktion från OPEC under 2025 och svagare efterfrågan på världsmarknaden. Enligt GasBuddys Patrick De Haan är detta den starkaste möjligheten till långvariga priser under 3 dollar sedan 2021.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden
På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS. En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att …
Trump levererar på löftet: Så lite betalar amerikaner för bensin
Tycker du att bensin och diesel har blivit billigt i Sverige? Jämfört med priserna i USA ligger vi fortfarande i kraftig lä. Ett av Donald Trumps stora vallöften var att det skulle bli billigare för amerikaner att tanka. Inflationen har slagit hårt mot många amerikaner och löften om lägre drivmedelspriser kan mycket väl ha lockat …
Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister
Smältande glaciärer drar redan tusentals turister på kryssningsfartyg i Alaska. Problemet är att de kan bli en dödsfälla, och det är enbart tur att inga allvarliga olyckor har skett menar experterna. Glaciärer smälter som bekant snabbt på många håll i världen. Smältande glaciärer lockar turister I Alaska är kryssningar bland fjordarna en stor sevärdhet bland …
Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja
USA inför sanktioner mot de två största oljebolagen i Ryssland. Meddelandet kom sent på onsdagen svensk tid. Donald Trump och Vita huset har vacklat fram och tillbaka kring USA:s position mot Rysslands krig i Ukraina. Pressen ökar markant mot Vladimir Putin. "Nu är det dags att stoppa dödandet och omedelbart införa eldupphör", sade finansminister Scott …
Techchefens nya jättelön – slår konkurrenterna
Microsofts vd Satya Nadella skrattar hela vägen till banken genom sin nya jättelön för 2025. Techchefen slår samtidigt konkurrenternas löner med råge. Det är AI som fortsätter att dra upp Microsoft på börsen, även om det nu syns tecken på att trenden håller på att bromsa in – när Meta meddelar att man säger upp …