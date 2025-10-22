Trump levererar på löftet: Så lite betalar amerikaner för bensin

Ett av Donald Trumps stora vallöften var att det skulle bli billigare för amerikaner att tanka. Inflationen har slagit hårt mot många amerikaner och löften om lägre drivmedelspriser kan mycket väl ha lockat över många amerikanska mittenväljare.

Det är också ett område där presidenten har levererat. Bland annat har handelskriget och ökad produktion från såväl USA som OPEC bidragit till ett oljepris som tappat omkring 20 dollar (ca 25 procent) sedan pristoppen i januari.

Som stort oljeland och geopolitisk jätte har USA och ledningen i Vita huset stora möjligheter att påverka oljepriset och i slutändan drivmedelspriserna.

Priset på olja har rört sig kraftigt under 2025. Prognosmakarna menar att den nuvarande prisnivån, runt 60 dollar, är här för att stanna. (Bild: Avanza)

Bensin politiskt laddat

Även i Sverige har den regeringen gjort en stor sak av prist på bensin och diesel. Politikerna vill gärna ta åt sig äran av att priset fallit med omkring 9 kronor sedan början av 2022. Men den svaga dollarn och det låga världsmarknadspriset, som ligger bakom det huvudsakliga prisfallet, är knappast deras förtjänst.

Däremot har man bidragit med en sänkning av reduktionsplikten och drivmedelsskatterna som ligger bakom en prissänkning på omkring en krona per liter. I den nystartade valrörelsen heter det dock att man fått ner bensinpriserna. Kanske borde man passa på att tacka Donald Trump för detta i kommande debatter.

Så lite betalar amerikanerna

På onsdagen ligger bensinpriset i Sverige omkring 15,50 per liter. En nivå som många drivmedelskonsumenter borde ha börjat vänja sig vid.

Men i USA betalar man de lägsta priserna sedan priskraschen under Coronapandemin.

Bensinpriset i USA har sjunkit under tre dollar per gallon till nästan 8,50 kronor per liter. Enligt GasBuddy ligger snittpriset på 2,97 dollar, 16 cent lägre än för ett år sedan. I vissa delstater, som Oklahoma, kostar bensinen under 2,60 dollar, medan Kalifornien ligger över 4,60, rapporterar Oilprice.

Prisfallet beror främst på ökad oljeproduktion från OPEC under 2025 och svagare efterfrågan på världsmarknaden. Enligt GasBuddys Patrick De Haan är detta den starkaste möjligheten till långvariga priser under 3 dollar sedan 2021.