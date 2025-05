Trots osäkerhet: Lägre rörlig boränta i sommar 

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Rörlig ränta på under 3 procent

Om SBAB:s prognos slår in kommer den rörliga bolåneräntan att sjunka under sommaren och nå en bottennivå på strax under 3 procent i september.

Samtidigt väntas längre bundna räntor stiga något, både på grund av geopolitiska risker och stigande upplåningskostnader för bankerna.

“Den rörliga bolåneräntan kan bli både lägre och högre än i vår prognos. För den som är orolig och har svårt att klara av en oväntad ränteuppgång, behöver det därför inte vara ett dåligt beslut att binda räntan”, säger Boije.

Osäkerheten påverkar ränteläget

“Det enda vi kan vara riktigt säkra på just nu, sett till ekonomin, är att osäkerheten om utvecklingen är osedvanligt stor”, konstaterar Boije.

Ett skäl till osäkerheten är återkommande utspel från Donald Trump om höjda tullar mot EU. Det påverkar världsekonomin och skapar oro på börserna.

Den här osäkerheten har lett till högre riskpremier för längre räntor och gjort det mindre förmånligt att binda räntan – även om det fortfarande kan vara ett tryggare alternativ för vissa.

Så kan räntorna utvecklas nästa år

SBAB räknar med att de bundna räntorna kommer att ligga mellan 3,1 och 3,7 procent i januari 2026, beroende på bindningstid.

Bolånemarginalerna, som tidigare pressats ned, väntas stiga till mer normala nivåer.

Valet mellan rörligt och bundet blir därmed mer individuellt än tidigare. Det påverkas inte bara av priset utan också av hushållets ekonomi och risktålighet.

