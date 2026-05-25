Att byta elavtal kan vara ett sätt att sänka sin månatliga kostnad. Men för vissa kunder kan bytet ha blivit en onödigt dyr affär.
Tio elbolag granskas: Har du betalat för mycket?
Under 2025 tog Energimarknadsinspektionen, Ei, emot ett gäng klagomål från kunder om brytavgifter, vilket nu har lett till en granskning av tio svenska elhandelsbolag.
Misstanken gäller oskäligt höga brytavgifter när hushåll och småföretag sagt upp elavtal i förtid eller bytt elleverantör.
Enligt jämförelsetjänsten Elskling handlar det om avgifter på mellan 350 och 1 200 kronor per elavtal. I flera fall ska bolagen dessutom ha tagit ut procentuella lösenavgifter, vilket kan göra den totala kostnaden betydligt högre för kunder med lång bindningstid kvar.
Får bara täcka faktisk kostnad
Brytavgifter är inte förbjudna i sig. Men det finns ett gäng regler som elbolagen måste följa.
Avgiften får exempelvis bara tas ut vid tidsbestämda elavtal med fast pris. Dessutom får den bara motsvara elbolagets faktiska kostnader. Den får alltså inte sättas som ett fast belopp i förväg, som en procentsats av elpriset eller som ett påslag per kilowattimme.
Inte heller administrativa avgifter eller månadsavgifter får räknas in.
Det är just de här reglerna som de tio elhandelsbolagen misstänks ha brutit mot.
”När människor byter elavtal förutsätter de såklart att lagen följs. Därför är det väldigt bra att myndigheterna sätter elbolagen under lupp. Folk ska alltid kunna känna sig trygga med att de inte betalar oskäliga avgifter”, säger Krisztian Horvath, elprisanalytiker på Elskling.
Nio av tio är kommunala
De bolag som nu granskas är Almnäs Elhandel, Arvika Kraft, Eksjö Energi Elit, Jämtkraft, Kristinehamns Energi, Kungälv Energi, Lysekils Energi Vind, Mälarenergi, Rödeby Energi och Sundsvall Energi.
Nio av tio är kommunala bolag.
Bolagen har fram till den 26 maj 2026 på sig att svara Ei. Därefter kan myndigheten besluta att förelägga dem att åtgärda bristerna.
”Bästa sättet att undvika brytavgifter är att jämföra elavtal innan man tecknar nytt. Ett välgrundat val minskar risken för att vilja byta ut elavtalet i förtid. Det är även bra att ha koll på hur långt ditt nuvarande elavtal sträcker sig så att det nya avtalet inte börjar innan det gamla löpt ut”, råder Krisztian Horvath.
