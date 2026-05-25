Tio elbolag granskas: Har du betalat för mycket?

Misstanken gäller oskäligt höga brytavgifter när hushåll och småföretag sagt upp elavtal i förtid eller bytt elleverantör.

Enligt jämförelsetjänsten Elskling handlar det om avgifter på mellan 350 och 1 200 kronor per elavtal. I flera fall ska bolagen dessutom ha tagit ut procentuella lösenavgifter, vilket kan göra den totala kostnaden betydligt högre för kunder med lång bindningstid kvar.

Får bara täcka faktisk kostnad

Brytavgifter är inte förbjudna i sig. Men det finns ett gäng regler som elbolagen måste följa.

Avgiften får exempelvis bara tas ut vid tidsbestämda elavtal med fast pris. Dessutom får den bara motsvara elbolagets faktiska kostnader. Den får alltså inte sättas som ett fast belopp i förväg, som en procentsats av elpriset eller som ett påslag per kilowattimme.

Inte heller administrativa avgifter eller månadsavgifter får räknas in.

Det är just de här reglerna som de tio elhandelsbolagen misstänks ha brutit mot.

”När människor byter elavtal förutsätter de såklart att lagen följs. Därför är det väldigt bra att myndigheterna sätter elbolagen under lupp. Folk ska alltid kunna känna sig trygga med att de inte betalar oskäliga avgifter”, säger Krisztian Horvath, elprisanalytiker på Elskling.

