Sveriges unga ger gamlingarna rätt: "Lägg inte ned bankkontoren"

Majoritet vill ha kvar sitt bankkontor

56 procent av samtliga tillfrågade i åldrarna 18 till 84 år säger att det är viktigt med ett fysiskt bankkontor på sin hemort.

Men det som kanske sticker ut mest är att önskan om ett fysiskt bankkontor även är stor bland 18-29 åringar.

”Resultatet utmanar föreställningen att fysisk närvaro har spelat ut sin roll. Tvärtom ser många ett värde i att banken finns kvar lokalt”, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund och tillägger:

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”När människor står inför större ekonomiska beslut eller söker trygghet i osäkra tider vill många fortfarande kunna träffa en människa”.

Trygghet för unga

Ännu mer anmärkningsvärt är kanske den höga andelen unga som ser ett fysiskt bankkontor som en trygg plats att vända sig till vid en kris- eller krigssituation.

18 procent av svensken i snitt svarar bankkontor på den frågan.

Men hela 31 procent, nästan var tredje person, svarar bankkontor bland ungdomarna under 30 år.

”Det är intressant att så många unga kopplar bankkontoret till trygghet”, säger Björn Elfstrand.

”I dag är Sparbankerna den enda banken med fysisk närvaro i över 40 av Sveriges 290 kommuner”.

Personlig hjälp viktig

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Samtidigt visar undersökningen att det finns en oro bland unga för att gå miste om personlig kontakt.

Var tredje (33 procent) i åldern 18–29 år tycker att bankernas digitalisering är ett problem i kris- eller krigstid, eftersom färre bankkontor försvårar möjligheten att få personlig hjälp uppger Sparbankernas Riksförbund.

”Särskilt unga män i samma ålder sticker ut i undersökningen – där upplever nästan fyra av tio (39 procent) att utvecklingen är problematisk av samma anledning”.

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