Först såg extrapengarna ut att utebli helt. Nu räknar Pensionsmyndigheten med att den omtalade pensionsgasen kan ge Sveriges pensionärer 840 miljoner kronor 2028. Men efter skatt och minskade förmåner väntas bara 440 miljoner återstå.
Sveriges pensionärer kan få 840 miljoner extra – men hälften försvinner
Det var i augusti förra året som riksdagspartierna i Pensionsgruppen enades om att låta pensionärerna ta del av överskotten i pensionssystemet.
I våras kunde Dagens PS berätta att extrapengarna såg ut att utebli både 2027 och 2028.
Sedan dess har prognosen blivit något muntrare. Nu väntas pensionsgasen, trots allt, ge utdelning 2028.
Hur mycket av pengarna som faktiskt hamnar i pensionärernas plånböcker har Pensionsmyndigheten nu räknat på i en ny rapport till regeringen.
400 miljoner till stat och kommun
Myndigheten räknar med ett extra påslag på inkomstpensionen på 0,2 procent 2028, vilket motsvarar omkring 840 miljoner kronor före skatt.
Men en högre inkomstpension kan också betyda lägre garantipension eller minskat bostadstillägg.
Med dagens marginaleffekter skulle därför omkring 400 miljoner av extrapengarna gå till staten och kommunerna i form av minskade utgifter för förmåner och ökade skatteintäkter.
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Kvinnorna får behålla minst
I dag får många pensionärer behålla mindre av en höjning av den intjänade pensionen än de fick 2019.
Under de sju år som Pensionsmyndigheten har undersökt har både garantipensionen och bostadstillägget höjts. År 2021 infördes också inkomstpensionstillägget.
Om den intjänade allmänna pensionen ökar med 100 kronor får kvinnliga pensionärer i dag i genomsnitt behålla 41 kronor. Männen får behålla 56 kronor.
Skillnaden beror på att kvinnor oftare har låga intjänade pensioner och därför i större utsträckning får del av grundskyddet.
För pensionärer med de allra lägsta pensionerna kan hela ökningen försvinna. Vid vissa gränser för inkomstpensionstillägget kan en höjning av den egna pensionen till och med ge mindre pengar att leva på.
Riskerar att skada förtroendet
Pensionsmyndigheten skriver att en av grundprinciperna i det svenska pensionssystemet, att det du tjänar under arbetslivet ska återspeglas i din pension, har urholkats.
”Om sambandet mellan vad man betalar in och vad man får ut är svagt, kan det riskera att minska allmänhetens förtroende för pensionssystemet”, skriver myndigheten.
Höjningarna av grundskyddet har däremot fått ned andelen äldre med låg ekonomisk standard. År 2019 levde 15,4 procent av de äldre med låg ekonomisk standard. Förra året var andelen 9,9 procent.
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