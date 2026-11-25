Kvinnorna får behålla minst

I dag får många pensionärer behålla mindre av en höjning av den intjänade pensionen än de fick 2019.

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Under de sju år som Pensionsmyndigheten har undersökt har både garantipensionen och bostadstillägget höjts. År 2021 infördes också inkomstpensionstillägget.

Om den intjänade allmänna pensionen ökar med 100 kronor får kvinnliga pensionärer i dag i genomsnitt behålla 41 kronor. Männen får behålla 56 kronor.

Skillnaden beror på att kvinnor oftare har låga intjänade pensioner och därför i större utsträckning får del av grundskyddet.

För pensionärer med de allra lägsta pensionerna kan hela ökningen försvinna. Vid vissa gränser för inkomstpensionstillägget kan en höjning av den egna pensionen till och med ge mindre pengar att leva på.

Riskerar att skada förtroendet

Pensionsmyndigheten skriver att en av grundprinciperna i det svenska pensionssystemet, att det du tjänar under arbetslivet ska återspeglas i din pension, har urholkats.

”Om sambandet mellan vad man betalar in och vad man får ut är svagt, kan det riskera att minska allmänhetens förtroende för pensionssystemet”, skriver myndigheten.

Höjningarna av grundskyddet har däremot fått ned andelen äldre med låg ekonomisk standard. År 2019 levde 15,4 procent av de äldre med låg ekonomisk standard. Förra året var andelen 9,9 procent.

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