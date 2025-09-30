Medan många äldre pressas ut från arbetsmarknaden i förtid riktar pensionärerna skarp kritik mot regeringen.
Sverige sämst i Norden – känga till regeringen
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt. I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende. Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”
En ny prognos från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar beroende på var i landet du bor. I vinter kan tre nya regleringar göra elräkningen både högre och svårare att förutse. Det konstaterade Dagens PS häromveckan. ”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, …
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer. Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att …
FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan
Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen. För vissa kan det handla om tusenlappar varje år. Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa …
Höjd pensionsålder i Sverige – förändrar spelreglerna
När 65 år inte längre räknas som den givna pensionsåldern börjar normerna skifta. En ny rapport visar att fler svenskar nu väljer att vänta med sitt pensionsuttag. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. Men i och med att riksdagen höjde åldersgränsen för garantipension och andra grundskydd från 65 till 66 …
Veckan har bjudit på dystra siffror om arbetslöshet bland äldre, en pensionsdebatt som bara växer sig starkare och en varning till bostadsrättsföreningar om att agera i tid.
Samtidigt visar Finansinspektionen att många svenskar missar enkla knep som kan sänka bolåneräntan.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
Sverige sämst i Norden – äldre tvingas i pension
I veckan kunde PS konstatera att Sverige är sämst i Norden på att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst.
SCB visar att det i snitt tar 69 veckor för en arbetslös 55-64-åring att få ett nytt jobb, jämfört med 8 veckor för yngre.
Samtidigt visar beräkningar från Säkra att en privatanställd tjänsteman som tvingas i pension redan vid 64 kan förlora 4 400 kronor i månaden – livet ut – jämfört med om denne hade jobbat ett år längre.
“Arbetslöshet sent i karriären är ett trippelt bakslag. Du förlorar inkomsten här och nu, du riskerar en sämre pension resten av livet och du betalar dessutom högre skatt på pensionen om den tas ut före 67 års ålder”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.
Läs mer: Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension. Dagens PS
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
I veckan vittnade 7 av 10 pensionärer på Äldreriksdagen om att de inte klarar sig på sin allmänna pension.
“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”, sa Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.
Hon riktade även hård kritik mot regeringens budgetförslag: “Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?”
Läs vidare: Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt. Dagens PS
FI: Få använder knepet som kan sänka boräntan
Trots att bankerna sedan 2024 måste lämna ut amorteringsunderlaget digitalt är det bara en av fyra bolånetagare som har begärt ut sitt.
“När du begär ut ditt amorteringsunderlag skickar du en signal till din bank om att du är på väg att lämna den. Genom att visa att du är en aktiv kund kan det i många fall leda till att du får bättre villkor och priser”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
Det finns tusenlappar att spara. Enligt FI har den genomsnittliga ränterabatten legat på 0,80 procentenheter – mycket pengar för ett hushåll med ett genomsnittligt lån.
Läs mer här: FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan. Dagens PS
Glöm allmän pension – tjänstepensionen blir ryggraden
Den allmänna pensionen räcker inte längre långt. Därför har tjänstepensionen gått från att vara ett komplement till att bli den avgörande delen för många.
En privatanställd tjänsteman som går i pension i år får i genomsnitt 6 755 kronor i månaden i tjänstepension, enligt Collectum/PTK. För höginkomsttagare kan tjänstepensionen stå för nästan hälften av den totala pensionen.
“Tjänstepensionen har gått från att vara ett komplement till att bli ryggraden i många svenskars pension. Utan den riskerar ekonomin som pensionär att bli tuff”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.
Läs vidare: Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi. Dagens PS
Tuffa krav väntar – brf:er måste agera nu
Vid årsskiftet måste Sveriges cirka 30 000 bostadsrättsföreningar övergå till K3-regelverket. Det innebär mer omfattande redovisning, krav på uppdaterade underhållsplaner och tydligare siffror i årsredovisningen.
“Rätt hanterat skapar de nya reglerna bättre insyn, långsiktighet och trygghet – både för styrelsen, medlemmarna och framtida köpare”, säger Erik Fröding på Ludvig & Co.
Men utan förberedelser riskerar många föreningar att få problem. Arturo Arques på Swedbank varnar för att fler underskott blir synliga och att avgifterna kan behöva höjas.
Mer om detta: Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu”. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Experterna tipsar: Så enkelt kan du höja din tjänstepension
Små beslut i dag kan göra stor skillnad för hur din ekonomi ser ut som pensionär. Det berättar Roger Jansson på Avtalat och Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.? Siffror sammanfattade av SPP visar att tjänstepensionen är på väg att bli den viktigaste delen av svenskarnas pension. Idag utgör tjänstepensionen 39 procent av alla pensionsinbetalningar och för …
1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar
Trafikverkets historiska plan med 1 200 miljarder kronor innebär storstädning av vägar och spår, men många projekt stryks. Trafikverket har nu överlämnat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastruktur till regeringen. Budgeten är på hela 1 200 miljarder kronor och ska ge Sverige ett robustare transportsystem. Fokus ligger på ett historiskt stort underhåll, men den …
Forskare har hittat guld i vanliga granar
Jakten på guld innebär ofta stora ingrepp i miljön som undersöks. Men ett oroligt fynd kan förändra gruvindustrin för alltid. Kantareller, med sin gyllene färg och goda smak, har fått smeknamnet skogens guld. Men nu har den populära svampen fått konkurrens av den äkta varan. Forskare i Finland har undersökt granar i närheten av mycket …
Fallgropar: Här tror svenskarna fel om lagen
Trots att sambolivet är vanligt i Sverige råder det stora missuppfattningar om vad lagen faktiskt säger.? År 2023 var drygt 1,6 miljoner personer i Sverige sambo, konstaterar SVT.? Dessutom har antalet sambor ökat varje år sedan 2013. Och helt märkligt är väl inte det. Att bli sambo har sina fördelar. Bland annat slipper man den ökända …