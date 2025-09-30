Dagens PS
Sverige sämst i Norden – känga till regeringen

Pension i Sverige
Sverige är sämst i Norden på att anställa personer över 55 år. Samtidigt riktas det en känga mot regeringen (Foto: Fredrik Sandberg/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Medan många äldre pressas ut från arbetsmarknaden i förtid riktar pensionärerna skarp kritik mot regeringen. 

Veckan har bjudit på dystra siffror om arbetslöshet bland äldre, en pensionsdebatt som bara växer sig starkare och en varning till bostadsrättsföreningar om att agera i tid. 

Samtidigt visar Finansinspektionen att många svenskar missar enkla knep som kan sänka bolåneräntan. 

Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter. 

Sverige sämst i Norden – äldre tvingas i pension

I veckan kunde PS konstatera att Sverige är sämst i Norden på att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst.

SCB visar att det i snitt tar 69 veckor för en arbetslös 55-64-åring att få ett nytt jobb, jämfört med 8 veckor för yngre. 

Samtidigt visar beräkningar från Säkra att en privatanställd tjänsteman som tvingas i pension redan vid 64 kan förlora 4 400 kronor i månaden – livet ut – jämfört med om denne hade jobbat ett år längre.

“Arbetslöshet sent i karriären är ett trippelt bakslag. Du förlorar inkomsten här och nu, du riskerar en sämre pension resten av livet och du betalar dessutom högre skatt på pensionen om den tas ut före 67 års ålder”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.

Läs mer: Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension. Dagens PS

Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt

I veckan vittnade 7 av 10 pensionärer på Äldreriksdagen om att de inte klarar sig på sin allmänna pension.

“Nu ligger bollen hos politikerna i riksdagen. Vi äldre är över en fjärdedel av väljarna i nästa års riksdagsval. Vi vill ha besked och vi vill ha besked nu”, sa Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Hon riktade även hård kritik mot regeringens budgetförslag: “Varför ska det bli billigare med oxfilé men dyrare med hjärtmedicin?”

Läs vidare: Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt. Dagens PS

1 procent av Sveriges pensionärer klassas som allvarligt fattiga. Pensionen räcker inte långt.
1 procent av Sveriges pensionärer klassas som allvarligt fattiga. Pensionen räcker inte långt. (Foto: Pexels)

FI: Få använder knepet som kan sänka boräntan

Trots att bankerna sedan 2024 måste lämna ut amorteringsunderlaget digitalt är det bara en av fyra bolånetagare som har begärt ut sitt.

“När du begär ut ditt amorteringsunderlag skickar du en signal till din bank om att du är på väg att lämna den. Genom att visa att du är en aktiv kund kan det i många fall leda till att du får bättre villkor och priser”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Det finns tusenlappar att spara. Enligt FI har den genomsnittliga ränterabatten legat på 0,80 procentenheter – mycket pengar för ett hushåll med ett genomsnittligt lån.

Läs mer här: FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan. Dagens PS

Glöm allmän pension – tjänstepensionen blir ryggraden

Den allmänna pensionen räcker inte längre långt. Därför har tjänstepensionen gått från att vara ett komplement till att bli den avgörande delen för många.

En privatanställd tjänsteman som går i pension i år får i genomsnitt 6 755 kronor i månaden i tjänstepension, enligt Collectum/PTK. För höginkomsttagare kan tjänstepensionen stå för nästan hälften av den totala pensionen.

“Tjänstepensionen har gått från att vara ett komplement till att bli ryggraden i många svenskars pension. Utan den riskerar ekonomin som pensionär att bli tuff”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Läs vidare: Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi. Dagens PS

Tuffa krav väntar – brf:er måste agera nu

Vid årsskiftet måste Sveriges cirka 30 000 bostadsrättsföreningar övergå till K3-regelverket. Det innebär mer omfattande redovisning, krav på uppdaterade underhållsplaner och tydligare siffror i årsredovisningen.

“Rätt hanterat skapar de nya reglerna bättre insyn, långsiktighet och trygghet – både för styrelsen, medlemmarna och framtida köpare”, säger Erik Fröding på Ludvig & Co.

Men utan förberedelser riskerar många föreningar att få problem. Arturo Arques på Swedbank varnar för att fler underskott blir synliga och att avgifterna kan behöva höjas.

Mer om detta: Tuffa krav väntar – bostadsrättsföreningar måste “agera nu”. Dagens PS

