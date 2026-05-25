Sverige sämst i Norden – här räcker pensionen längre 

Sverige sämst i Norden

Vidare till lönerna.

Sverige ligger förvisso relativt högt i den europeiska löneligan, men i Norden hamnar vi sist. Det visar OECD:s årliga rapport.

I Schweiz ligger den genomsnittliga årliga bruttolönen på 107 487 euro, vilket motsvarar 1 178 745 kronor. Det gör Schweiz till det enda landet i sammanställningen där snittlönen passerar 100 000 euro.

Sverige landar betydligt lägre. Den genomsnittliga bruttolönen anges till 50 338 euro per år, motsvarande 551 997 kronor. Det är 626 748 kronor mindre än i Schweiz.

Även de nordiska grannarna ligger före Sverige. Norge har en genomsnittlig årslön på 68 420 euro, Finland på 55 462 euro och Island på 85 950 euro.

När lönerna räknas om efter köpkraft krymper avstånden något.

Arvet kan utebli

Veckan har också handlat om arv.

En ny rapport från ICA Banken visar att 27 procent av Sveriges 18-29-åringar förväntar sig att ärva från närstående.

Men de kan bli besvikna. 43 procent av svenskarna vill hellre leva upp sina pengar än att lämna arv. I åldersgruppen 50-64 år är siffran ännu högre. Där prioriterar 53 procent den egna livskvaliteten framför att lämna pengar efter sig.

Frågan har fått nytt liv genom den så kallade ”die with zero”-trenden, där tanken är att pengarna ska användas medan man lever – inte ligga kvar på kontot när livet är slut.

”Idag ser vi höga bostadspriser och ett tuffare ekonomiskt läge för många unga, vilket gör att arv och gåvor kan få större betydelse än för tidigare generationer. Samtidigt är ett arv aldrig en garanti och inget man bör bygga sin egen ekonomiska planering på”, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Egen ö för tre kronor kvadraten

Från arv och löner till en något mer udda bostadsdröm.

I november 2026 ska ön Makri i Grekland säljas på auktion. Utropspriset ligger på 247 000 euro, drygt 2,7 miljoner kronor. Eftersom ön är omkring 98 hektar stor blir kvadratmeterpriset strax under tre kronor.

Det låter nästan för bra för att vara sant. Och på sätt och vis är det också det.

Makri ligger i Echinaderna, utanför Kefalonia och 24 kilometer från Ithaka. Ön har mer än sju kilometer kustlinje och ligger nära flera stora turistmål. So far so good.

Problemet är att ön är klassad som privat skog och ingår i skyddade naturområden enligt europeiska regler. Det innebär att större byggprojekt och tunga infrastruktursatsningar i praktiken inte är möjliga.

Det finns dessutom nästan ingen infrastruktur på ön.

Köparen får alltså en hel grekisk ö – men inte särskilt mycket mer än så.

Gamla mobilen kan vara värd tusenlappar

Vi avslutar veckan i byrålådan.

Gamla mobiltelefoner kan förvisso se ut som teknikskrot från en svunnen tid. Men vissa modeller har blivit intressanta på samlarmarknaden.

Senast i fjol såldes en oöppnad iPhone 2G på auktion för nästan 2 miljoner norska kronor. Även klassiska Nokia-modeller lockar samlare, även om en vanlig använd Nokia 3310 sällan är någon guldgruva.

Den riktiga jackpotten finns i originalskicket. En oanvänd Nokia 3310 i originalförpackning kan vara värd över 2 000 kronor.

Ännu mer kan det bli för äldre och mer ovanliga modeller. Motorola DynaTAC 8000x, som lanserades 1983, kan i gott skick och med originalkartong vara värd upp till omkring 87 000 kronor.

Även nyare Iphone-modeller kan ge pengar tillbaka.

”Vi ser alltid ett uppsving på iPhone-auktioner i samband med Apples lanseringar. Många svenskar sitter på tusenlappar utan att tänka på det”, kommenterar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.

