Sverige ger mest: Så hamnar EU:s elkris på din faktura

Sverige delar elmarknad med övriga EU och ett flertal andra länder. Genom ett rörigt system exporteras och importeras el mellan grannländer. Vissa länder ger mer och andra tar mer.

Är det vindstilla i Danmark och Tyskland så behövs den svenska baskraften för att täcka upp grannländernas brist. När fler vill ha vår el blir den dyrare även för oss.

Vi bor i det land i Europa som exporterar mest el i relation till hur mycket vi importerar. Resultatet för svenska elkonsumenter blir betydligt högre elpriser när vi ska täcka upp för bristen runt om i EU.

“Länder som är beroende av gas kommer att vara större nettoimportörer. Eftersom gaspriset är högre, och de använder gas oftare, kommer dessa länder att importera mer el”, säger Rina Bohle Zeller, programansvarig för EU:s energipolitik vid Agora Energiewende till Euronews.

Inte bara Sverige

Sverige nettoexporterar omkring 27 procent av den el som vi producerar. Frankrike är också en stor givare med 22 procents nettoexport. Slovenien (–19 procent), Norge (–14 procent), Slovakien (–13 procent), Tjeckien (–12 procent) och Österrike (–10 procent) är också starka exportörer av el, rapporterar Euronews.

Länderna som behöver mest el från andra är istället Luxemburg, Moldavien, Litauen, Estland, Malta, Kroatien, Ungern och många fler därtill. Resultatet för svenska elkonsumenter är att vi, trots vår starka elproduktion, får betala mycket mer för när behovet är som störst i utlandet.

Mäter man istället i totala volymer, alltså hur mycket el länderna faktiskt exporterar till utlandet, så ligger Frankrike etta. Föga förvånande då landet är omkring sex gånger större än Sverige. Lilla Sverige kniper, orimligt nog med våra 11 miljoner invånare, ändå andraplatsen.

Italien är landet som importerar den största nettovolymen och grannlandet Tyskland ligger tvåa, vilket är varför det tyska vädret får effekt på svenska elfakturor.