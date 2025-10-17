Dagens PS
Sverige ger mest: Så hamnar EU:s elkris på din faktura

EU:s elkris
Ett stort antal europeiska länder klarar inte av sin egen elförsörjning. Frankrike, Sverige och flera andra länder får därför exportera stora mängder el vilket leder till höga priser på hemmaplan. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Sverige och Frankrike är de europeiska länder som exporterar mest el. Priset för de andra länderna i EU:s underskott hamnar på din faktura.

Sverige delar elmarknad med övriga EU och ett flertal andra länder. Genom ett rörigt system exporteras och importeras el mellan grannländer. Vissa länder ger mer och andra tar mer.

Är det vindstilla i Danmark och Tyskland så behövs den svenska baskraften för att täcka upp grannländernas brist. När fler vill ha vår el blir den dyrare även för oss.

Vi bor i det land i Europa som exporterar mest el i relation till hur mycket vi importerar. Resultatet för svenska elkonsumenter blir betydligt högre elpriser när vi ska täcka upp för bristen runt om i EU.

“Länder som är beroende av gas kommer att vara större nettoimportörer. Eftersom gaspriset är högre, och de använder gas oftare, kommer dessa länder att importera mer el”, säger Rina Bohle Zeller, programansvarig för EU:s energipolitik vid Agora Energiewende till Euronews.

Inte bara Sverige

Sverige nettoexporterar omkring 27 procent av den el som vi producerar. Frankrike är också en stor givare med 22 procents nettoexport. Slovenien (–19 procent), Norge (–14 procent), Slovakien (–13 procent), Tjeckien (–12 procent) och Österrike (–10 procent) är också starka exportörer av el, rapporterar Euronews.

Länderna som behöver mest el från andra är istället Luxemburg, Moldavien, Litauen, Estland, Malta, Kroatien, Ungern och många fler därtill. Resultatet för svenska elkonsumenter är att vi, trots vår starka elproduktion, får betala mycket mer för när behovet är som störst i utlandet.

Mäter man istället i totala volymer, alltså hur mycket el länderna faktiskt exporterar till utlandet, så ligger Frankrike etta. Föga förvånande då landet är omkring sex gånger större än Sverige. Lilla Sverige kniper, orimligt nog med våra 11 miljoner invånare, ändå andraplatsen.

Italien är landet som importerar den största nettovolymen och grannlandet Tyskland ligger tvåa, vilket är varför det tyska vädret får effekt på svenska elfakturor.

Hur hamnade EU här?

Det stora elunderskottet i många EU-länder har förvärrats kraftigt av två faktorer. Dels har den gröna omställningen gått långsammare än väntat, men länder som Tyskland har ändå gått vidare med att stänga ner delar av sin baskraft i form av kärnkraft och kolkraft.

Samtidigt har den stora energiimporten från Ryssland bromsats in kraftigt efter invasionen av Ukraina. Rysk gas är en grundbult i EU:s energimix och det har medfört ett högre tryck på energimarknaden i Europa.

“Gränsöverskridande handel med el är en avgörande del av Europas energisystem. Sådana utbyten gör elen billigare för både hushåll och industri i Europa, samtidigt som det är det mest kostnadseffektiva sättet att garantera en trygg elförsörjning”, säger Zeller.

Det underlättar också integrationen av förnybar energi med varierande produktion, som påverkas av väderförhållanden, och bidrar därmed till att minska utsläppen från elproduktionen, tillägger hon.

“Till exempel kan vindkraftsproduktionen i Danmark öka när Tysklands solkraft minskar på kvällen”, säger hon.

Norgepris för el kommer att slå mot Sverige

I Norge, som är med på EU:s elmarknad utan att vara med i EU, har man börjat tänka om. Man ersätter marknadspriset med ett fast Norgepris på 40 öre plus moms per kilowattimme som alla norrmän kan teckna.

Priset gäller oavsett när på dygnet elen används och det som tillkommer är tilläggskostnader som månads- och nätavgifter. Med andra ord ett avtal som liknar det vi var vana vid innan avregleringen av elmarknaden.

”Det kommer att driva upp priserna under populära timmar”, säger Elskings elexpert Anne By Nazemi hos Aftonbladet om de svenska priserna.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

