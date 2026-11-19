Svenskarna har fått upp farten på lånandet igen. På bara tre månader ökade hushållens skulder med 57 miljarder kronor. Och lagom till att lånen blir större väntas också räntorna stiga.
Svenskarnas skulder växer – 57 miljarder på tre månader
Efter några år med låg lånetillväxt har vi återigen börjat låna mer.
Under årets tredje kvartal tog svenskarna 57 miljarder kronor mer i nya lån än de betalade tillbaka. Det är 19 miljarder mer än under samma period förra året och, i genomsnitt, 620 miljoner om dagen.
Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterade sin senaste Sparbarometer på torsdagen.
Totalt har de svenska hushållen nu lån på 5 601 miljarder kronor.
Från nästan stillastående till miljarder
Det är andra siffror än för bara några år sedan.
I slutet av 2023 växte hushållens lån med blygsamma 0,4 procent på årsbasis. Sedan dess har takten ökat kvartal efter kvartal och ligger nu på 3,5 procent.
Även under årets andra kvartal ökade lånen. Då uppgick nettoupplåningen till 56 miljarder kronor, nästan lika mycket som under de senaste tre månaderna.
Det är särskilt bostadslånen som väger tungt.
Enligt SCB:s finansmarknadsstatistik från september står bolånen för 83 procent av hushållens lån hos banker och andra monetära finansinstitut. Bolånen växer dessutom snabbare än konsumtionslånen, med 3,6 respektive 1,6 procent på årsbasis.
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Nya regler har bidragit
Att svenskarna lånar mer kommer efter vårens lättnader i bolånereglerna.
Sedan april får bostadsköpare låna upp till 90 procent av bostadens värde, jämfört med tidigare 85 procent. Det skärpta amorteringskravet har också tagits bort.
Förändringarna har redan fått effekt, konstaterar Riksbanken.
I protokollet från det penningpolitiska mötet den 3 november berättar banken att lättnaderna har bidragit till att fler hushåll tar större lån i förhållande till bostadens värde.
Riksbanken ser däremot ännu ingen tydlig uppbyggnad av systemrisker kopplade till utlåningen. Hushållens skulder växer hittills ungefär i samma takt som inkomsterna.
Dyrare att låna nästa år
De växande skulderna kan dessutom bli dyrare att bära. I oktober räknade SBAB med att Riksbanken skulle höja styrräntan tre gånger fram till februari 2027. Prognosen innebär att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan stiger med 0,75 procentenheter.
”För majoriteten av alla bolånetagare kommer det vara hanterbart men för hushåll med stora lån i förhållanden till inkomsten kommer det bli mer kännbart”, kommenterade Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Enligt bankens beräkningar skulle ränteuppgången kosta knappt 440 kronor mer i månaden efter ränteavdrag för varje miljon kronor i bolån.
Ett hushåll med tre miljoner i lån skulle alltså få omkring 1 320 kronor högre månadskostnad.
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