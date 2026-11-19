Nya regler har bidragit

Att svenskarna lånar mer kommer efter vårens lättnader i bolånereglerna.

Sedan april får bostadsköpare låna upp till 90 procent av bostadens värde, jämfört med tidigare 85 procent. Det skärpta amorteringskravet har också tagits bort.

Förändringarna har redan fått effekt, konstaterar Riksbanken.

I protokollet från det penningpolitiska mötet den 3 november berättar banken att lättnaderna har bidragit till att fler hushåll tar större lån i förhållande till bostadens värde.

Riksbanken ser däremot ännu ingen tydlig uppbyggnad av systemrisker kopplade till utlåningen. Hushållens skulder växer hittills ungefär i samma takt som inkomsterna.

Dyrare att låna nästa år

De växande skulderna kan dessutom bli dyrare att bära. I oktober räknade SBAB med att Riksbanken skulle höja styrräntan tre gånger fram till februari 2027. Prognosen innebär att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan stiger med 0,75 procentenheter.

”För majoriteten av alla bolånetagare kommer det vara hanterbart men för hushåll med stora lån i förhållanden till inkomsten kommer det bli mer kännbart”, kommenterade Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

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Enligt bankens beräkningar skulle ränteuppgången kosta knappt 440 kronor mer i månaden efter ränteavdrag för varje miljon kronor i bolån.

Ett hushåll med tre miljoner i lån skulle alltså få omkring 1 320 kronor högre månadskostnad.

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