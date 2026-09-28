Svenskarnas AI-användning ökar

År 2026 använder drygt sex av tio svenskar AI, jämfört med fyra av tio förra året. I sin rapport skriver Internetstiftelsen att den största ökningen sker bland personer födda på 60-, 70- och 80-talen och att kvinnorna har kommit i kapp männen i användningen.

Drygt hälften av AI-användarna uppger att AI hjälper dem att få mer gjort, i exempelvis arbetslivet. Och var femte användare använder sin AI-tjänst som en extra kompis.

Rapporten visar också att nästan åtta av tio svenskar har en digital brevlåda. Bland de äldsta, 76 år och uppåt, upplever var fjärde person att tjänsten försvårar vardagen för dem.