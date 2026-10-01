Förslaget: Full pension vid 60 – här lever pensionären i lyx 

Löneförmånen som kan ge tusenlappar extra

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Vidare till svenska pensionspengar. Den som jämför löner inför ett jobbyte kan behöva ställa en fråga till: Betalar arbetsgivaren in tjänstepension?

Länsförsäkringars beräkningar visar varför. För en person med en månadslön på 38 300 kronor beräknas tjänstepensionen ge mellan 5 900 och 8 200 kronor extra i månaden, beroende på avtal.

Den allmänna pensionen landar i samma beräkning på omkring 19 400 kronor. Med tjänstepension blir den totala pensionen i stället mellan 25 300 och 27 600 kronor.

Siffrorna gäller typfall med ett helt yrkesliv på heltid och pension vid 67. Men även några år utan förmånen kan märkas: tio år utan tjänstepension i början av arbetslivet kan i ett av bolagets exempel ge omkring 1 500 kronor mindre varje månad som pensionär.

Läs mer här: Den här löneförmånen ger dig 8 000 kronor mer i plånboken – varje månad. Dagens PS

Ny på jobbet? Lönen står i anställningsavtalet, men det är också värt att fråga vad arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension (Foto: Stina Stjernkvist/TT och Pexels)

Pensionen kommer – jobbet fortsätter

Alla som börjar ta ut pension lägger dock inte arbetet åt sidan. I Veteranpoolens Jobbonärsbarometer uppger 36 procent av de tillfrågade pensionärerna mellan 65 och 70 år att de fortfarande arbetar.

Någon vanlig heltidsvecka verkar de flesta inte vara ute efter. Hälften av dem som jobbar arbetar högst tio timmar i veckan. Nästan tre av fyra håller sig till högst 20 timmar.

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Pengarna är det vanligaste motivet bland dem som arbetar eller kan tänka sig att göra det. Hälften vill tjäna extra eller dryga ut pensionen. Men även sällskap och något att hålla hjärnan igång med lockar.

För Nils Axing, 68, passar ett tvärt avslut illa:

”Att gå hem från jobbet en dag, äta tårta, och så är det över. Det passar inte mig”, säger han.

Läs vidare: De tar ut sin pension – men slutar inte jobba. Dagens PS

Villa och pool för 11 000 kronor per person

För andra hägrar ett pensionärsliv längre från den gamla arbetsplatsen. Betydligt längre.

Sri Lanka toppar International Livings lista med exempel på vad livet kostar på fem platser i Asien. Ett pensionerat par på ön berättar att de lever ett lyxigt liv på omkring 11 000 kronor per person och månad.

I budgeten ryms en villa nära stranden med trädgård och pool. Hyran är 385 dollar i månaden, och paret har även råd med restaurangbesök, resor på ön och spabehandlingar.

En lokal maträtt kan kosta två dollar per person. En skaldjursmiddag vid stranden går på omkring 35 dollar för två.

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På listan finns även Vietnam, Thailand, Bali och Malaysia.

Läs mer här: Här lever pensionären i lyx – för 11 000 kronor i månaden. Dagens PS

Tog emot sin döda pappas pension

Veckans sista nyhet handlar om pensionspengar som fortsatte betalas ut efter ett dödsfall.

Den tidigare lokalpolitikern Dragan Brankovics pappa avled i Serbien 2017. Dödsfallet anmäldes aldrig till svenska myndigheter, och pensionen fortsatte att komma in på ett svenskt konto som sonen hade tillgång till.

Under nästan sju år tog den tidigare SD-politikern i Lund emot pengarna. Nu gäller misstankarna grovt bedrägeri, och han riskerar fängelse.

”Jag har varit så korkad att jag trodde att det var okej”, säger han.

Brankovic lämnade sina politiska uppdrag efter att Sydsvenska Dagbladet avslöjat saken. Under rättegången har han sagt att han varit öppen om pappans död inför vänner och släktingar och inte aktivt försökt dölja den.

Läs vidare: Fängelse hotar ex-politiker – tog sin döda pappas pension: ”Varit så korkad”. Dagens PS

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Läs även: Världens bästa länder för pensionärer – Sverige rasar till plats 22. E55

Läs också: Metalldetektorn gav utslag på åkern – fyndet hade legat gömt i nästan 2 000 år. Realtid