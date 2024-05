Svenska tullen maktlös mot penningtvätt

40 procent fler lägenheter till salu

Det var ett rekordutbud av lägenheter i april. Trots det fortsätter priserna att stiga. Så här ser det nya läget på bostadsmarknaden ut. Utbudet av lägenheter som är till salu har fortsatt växa under våren och under april noterade Hemnet den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Totalt fanns under månaden 32 233 lägenheter på …