Svensk myndighet slår larm – dina avdrag kan granskas hårdare

Sju av tio reseavdrag ändras

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När Skatteverket genomför slumpmässiga kontroller av reseavdrag visar det sig att omkring sju av tio antingen ändras eller avslås helt.

Ändå är sannolikheten att ett avdrag faktiskt korrigeras liten. Under perioden 2022-2024 ändrades 1,9 procent av samtliga yrkade reseavdrag. För avdrag av förbättringsutgifter vid bostadsförsäljningar var andelen 0,9 procent.

Riksrevisionens slutsats är att kontrollerna behöver bli betydligt fler om felen ska minska på allvar.

”Skatteverkets kontroller behöver bli betydligt fler för att felen ska minska väsentligt. Våra analyser visar dessutom att en sådan ökning skulle vara helt självfinansierad ur ett offentligfinansiellt perspektiv”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg.

Fler kontroller skulle med andra ord kunna ge staten mer pengar än de kostar att genomföra.

Så kan du påverkas

Om rekommendationerna blir verklighet kan den som gör reseavdrag eller drar av förbättringsutgifter efter en bostadsförsäljning löpa större risk att granskas.

Skatteverket kan också börja kräva fler kontrollerbara uppgifter redan när deklarationen lämnas. Det skulle kunna innebära fler frågor om exempelvis resväg, arbetsplats och kostnader.

Riksrevisionen vill dessutom att Skatteverket börjar använda arbetsplatsens adress för att kontrollera om reseavdrag verkar rimliga. Arbetsgivarna rapporterar redan uppgiften, men den används inte i kontrollarbetet eftersom informationen inte lämnas i ett format som passar för riskvärdering och automatiserade kontroller.

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Det finns ännu inget beslut om att privatpersoners avdrag ska granskas hårdare. Riksrevisionens rapport innehåller rekommendationer till regeringen och Skatteverket.

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Vill förenkla renoveringsavdragen

Riksrevisionen vill även göra det enklare för svenskar att deklarera rätt.

Särskilt komplicerade är reglerna för förbättringsutgifter vid en bostadsförsäljning. Det handlar bland annat om kostnader för renoveringar, reparationer samt om- och tillbyggnader som under vissa villkor får dras av från vinsten.

Underlagen är ofta så bristfälliga att Skatteverket tvingas göra ungefärliga bedömningar med hjälp av interna schabloner. Därför rekommenderas regeringen att utreda om delar av dagens regler kan ersättas med schablonavdrag.

Tanken är att färre ska göra fel från början. Men så länge reglerna ser ut som de gör är Riksrevisionens besked tydligt: Skatteverket måste kontrollera betydligt fler avdrag.

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