Reseavdrag och renoveringar efter en bostadsförsäljning kostar staten miljardbelopp när deklarationerna blir fel. Nu kräver Riksrevisionen betydligt fler kontroller. För den som gör avdrag kan det innebära fler frågor och högre krav på underlag.
Svensk myndighet slår larm – dina avdrag kan granskas hårdare
Ett reseavdrag på väg till jobbet. Ett nytt kök som dras av när bostaden säljs. Det är två vanliga poster som kan sänka skatten, men också de områden där några av de största felen i svenskarnas deklarationer finns.
Felaktiga reseavdrag och avdrag för förbättringsutgifter beräknas tillsammans orsaka ett skattefel på omkring 7 miljarder kronor om året. Nu riktar Riksrevisionen kritik mot hur problemen hanteras.
Skatteverkets kontroller träffar ofta rätt. Problemet är att de är alldeles för få.
Läs även: Bostadsägare vill slippa höjd avgift – därför kan det stå dig dyrt. Dagens PS
Avdragen kostar staten miljarder
Reseavdragen står för omkring 2,1 miljarder kronor av det årliga skattefelet. Felaktiga avdrag efter försäljning av småhus beräknas kosta ytterligare 2,9 miljarder, medan motsvarande summa för bostadsrätter är 2 miljarder kronor.
Det handlar inte nödvändigtvis om medvetet fusk. Enligt Riksrevisionen är reglerna så komplicerade och deklarationstjänsterna så bristfälligt utformade att många kan lämna felaktiga eller ofullständiga uppgifter utan att förstå det.
Samtidigt gör systemets utformning det förhållandevis enkelt att lämna oriktiga uppgifter medvetet.
Missa inte: Så hög lön behöver du – för att det ska löna sig att jobba. Dagens PS
Sju av tio reseavdrag ändras
När Skatteverket genomför slumpmässiga kontroller av reseavdrag visar det sig att omkring sju av tio antingen ändras eller avslås helt.
Ändå är sannolikheten att ett avdrag faktiskt korrigeras liten. Under perioden 2022-2024 ändrades 1,9 procent av samtliga yrkade reseavdrag. För avdrag av förbättringsutgifter vid bostadsförsäljningar var andelen 0,9 procent.
Riksrevisionens slutsats är att kontrollerna behöver bli betydligt fler om felen ska minska på allvar.
”Skatteverkets kontroller behöver bli betydligt fler för att felen ska minska väsentligt. Våra analyser visar dessutom att en sådan ökning skulle vara helt självfinansierad ur ett offentligfinansiellt perspektiv”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg.
Fler kontroller skulle med andra ord kunna ge staten mer pengar än de kostar att genomföra.
Så kan du påverkas
Om rekommendationerna blir verklighet kan den som gör reseavdrag eller drar av förbättringsutgifter efter en bostadsförsäljning löpa större risk att granskas.
Skatteverket kan också börja kräva fler kontrollerbara uppgifter redan när deklarationen lämnas. Det skulle kunna innebära fler frågor om exempelvis resväg, arbetsplats och kostnader.
Riksrevisionen vill dessutom att Skatteverket börjar använda arbetsplatsens adress för att kontrollera om reseavdrag verkar rimliga. Arbetsgivarna rapporterar redan uppgiften, men den används inte i kontrollarbetet eftersom informationen inte lämnas i ett format som passar för riskvärdering och automatiserade kontroller.
Det finns ännu inget beslut om att privatpersoners avdrag ska granskas hårdare. Riksrevisionens rapport innehåller rekommendationer till regeringen och Skatteverket.
Läs även: Då får du köra om över heldraget – förslag ändrar regler. E55
Vill förenkla renoveringsavdragen
Riksrevisionen vill även göra det enklare för svenskar att deklarera rätt.
Särskilt komplicerade är reglerna för förbättringsutgifter vid en bostadsförsäljning. Det handlar bland annat om kostnader för renoveringar, reparationer samt om- och tillbyggnader som under vissa villkor får dras av från vinsten.
Underlagen är ofta så bristfälliga att Skatteverket tvingas göra ungefärliga bedömningar med hjälp av interna schabloner. Därför rekommenderas regeringen att utreda om delar av dagens regler kan ersättas med schablonavdrag.
Tanken är att färre ska göra fel från början. Men så länge reglerna ser ut som de gör är Riksrevisionens besked tydligt: Skatteverket måste kontrollera betydligt fler avdrag.
Läs också: Dieselkris hotar i vinter – då slår svenska skattesmällen till. Realtid