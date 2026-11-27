Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Fallet i hushållens syn på den egna och Sveriges ekonomi var tydligt. Indexet backade till 90,3 i november, jämfört med 94,2 i oktober.

”Det är framför allt hushållens förväntningar på den egna ekonomin och Sveriges ekonomi om tolv månader som bidrar till det dämpade konsumentförtroendet”, skriver myndigheten.

Stämningsläget försämrades även i näringslivet, men är fortsatt på en högre nivå än normalt.

Den så kallade barometerindikatorn sjönk till 104,7 i november från 107,4 i oktober.