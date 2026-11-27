KI: Sämre stämningsläge bland svenska hushåll
De svenska hushållens ekonomiska framtidstro föll i november, visar månadens konjunkturbarometer från statliga Konjunkturinstitutet (KI).
”Hushållens konfidensindikator fortsatte att falla efter den kraftiga nedgången i oktober och pekar på ett svagt stämningsläge”, skriver KI.
Fallet i hushållens syn på den egna och Sveriges ekonomi var tydligt. Indexet backade till 90,3 i november, jämfört med 94,2 i oktober.
”Det är framför allt hushållens förväntningar på den egna ekonomin och Sveriges ekonomi om tolv månader som bidrar till det dämpade konsumentförtroendet”, skriver myndigheten.
Stämningsläget försämrades även i näringslivet, men är fortsatt på en högre nivå än normalt.
Den så kallade barometerindikatorn sjönk till 104,7 i november från 107,4 i oktober.