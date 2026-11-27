En middag kan slå ett dyrt köp

Upplevelser har en annan fördel. Glädjen kan börja redan när resan bokas och fortsätta långt efter hemkomsten. Psykologen Amit Kumar vid University of Texas beskriver i en forskningsöversikt hur förväntningar, själva upplevelsen och minnena efteråt bidrar till tillfredsställelsen.

Men det är inte nödvändigtvis resans pris eller restaurangens stjärnor som avgör.

Forskarna Peter Caprariello och Harry Reis fann i en studie om upplevelseköp att det sociala innehållet spelade stor roll. När de jämförde aktiviteter som gjordes tillsammans med andra försvann mycket av upplevelsernas fördel gentemot materiella köp.

En enkel middag med vänner kan därför vara mer värdefull än en exklusiv upplevelse på egen hand.

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Svenskar över 65 är lyckligast

Gemenskapen framträder också i Swedbanks undersökning. Sju av tio personer som upplever gemenskap med andra har en lyckonivå över genomsnittet. Undersökningen omfattar omkring 3 100 svenskar mellan 18 och 75 år. Gruppen 65–75 år skattar sin lycka högst, medan unga vuxna ligger lägst.

Ekonomisk trygghet spelar fortfarande roll. Oro för pengar hänger samman med lägre välbefinnande, och en buffert kan ge större frihet i vardagen.

”Pengar i sig är inte nyckeln till lycka. Men vad vi väljer att göra med våra pengar, hur vi ser på våra egna och andras pengar och hur vi hanterar ekonomin i en relation har stor betydelse”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom inom finansiell hälsa på Swedbank.

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