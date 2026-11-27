En löneförhöjning, en dyrare klocka eller ännu ett paket på väg hem. Vi lägger gärna pengar på sådant som ska göra livet bättre. Men en ny svensk undersökning och ett amerikanskt experiment pekar åt ett annat håll. Även 200 kronor kan ge oväntat mycket glädje, beroende på vem som får dem.
Fick 200 kronor att bränna på en dag – det här köpet gjorde dem lyckligast
Black Friday och julhandeln lockar med rabatter på allt från kaffemaskiner till vinterjackor. Men hur länge varar glädjen när paketet väl är uppackat?
En undersökning visar att personer som föredrar upplevelser och fritidsintressen framför shopping uppger sig vara lyckligare. Två av tre svenskar väljer dessutom ökad lycka framför högre inkomst.
Fick pengar – men skulle spendera dem på andra
I ett experiment fick deltagare fem eller tjugo dollar, ungefär 50 respektive 200 kronor. Pengarna skulle användas samma dag. Några deltagare fick köpa något åt sig själva, medan andra skulle spendera summan på någon annan eller skänka bort den.
När forskarna Elizabeth Dunn, Lara Aknin och Michael Norton som ligger bakom studien följde upp deltagarna på kvällen var de som spenderat pengarna på andra lyckligare. Det spelade ingen avgörande roll om summan var fem eller tjugo dollar.
En middag kan slå ett dyrt köp
Upplevelser har en annan fördel. Glädjen kan börja redan när resan bokas och fortsätta långt efter hemkomsten. Psykologen Amit Kumar vid University of Texas beskriver i en forskningsöversikt hur förväntningar, själva upplevelsen och minnena efteråt bidrar till tillfredsställelsen.
Men det är inte nödvändigtvis resans pris eller restaurangens stjärnor som avgör.
Forskarna Peter Caprariello och Harry Reis fann i en studie om upplevelseköp att det sociala innehållet spelade stor roll. När de jämförde aktiviteter som gjordes tillsammans med andra försvann mycket av upplevelsernas fördel gentemot materiella köp.
En enkel middag med vänner kan därför vara mer värdefull än en exklusiv upplevelse på egen hand.
Svenskar över 65 är lyckligast
Gemenskapen framträder också i Swedbanks undersökning. Sju av tio personer som upplever gemenskap med andra har en lyckonivå över genomsnittet. Undersökningen omfattar omkring 3 100 svenskar mellan 18 och 75 år. Gruppen 65–75 år skattar sin lycka högst, medan unga vuxna ligger lägst.
Ekonomisk trygghet spelar fortfarande roll. Oro för pengar hänger samman med lägre välbefinnande, och en buffert kan ge större frihet i vardagen.
”Pengar i sig är inte nyckeln till lycka. Men vad vi väljer att göra med våra pengar, hur vi ser på våra egna och andras pengar och hur vi hanterar ekonomin i en relation har stor betydelse”, säger Madelén Falkenhäll, ekonom inom finansiell hälsa på Swedbank.
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