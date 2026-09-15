Stilla sparpengar kostar dig 6 400 kronor per 100 000 – få svenskar vet varför

Enligt Revoluts nya European Wealth Drain Index finns 6,3 biljoner euro placerade på konton med låg avkastning i de 20 EU-länder som ingår i undersökningen. Studien bygger på svar från 20 007 personer samt officiella uppgifter om inflation och bankinlåning, rapporterar Euronews.

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Räntan på banken räcker inte

I 12 av de 20 undersökta länderna är den genomsnittliga ettåriga sparräntan lägre än inflationen.

För hela urvalet ligger räntan i genomsnitt på 2,76 procent, medan inflationen är 2,94 procent. Revolut beräknar att spararna förlorar 294 euro i köpkraft för varje 10 000 euro som står på banken.

Det handlar alltså inte nödvändigtvis om att beloppet på kontot minskar. Förlusten uppstår genom att priserna stiger snabbare än pengarna växer.

I Sverige tycks kunskapen om detta vara förvånansvärt låg. Färre än 40 procent av de svenska deltagarna förstår enligt undersökningen hur inflationen påverkar den långsiktiga förmögenheten. Bara i Danmark är medvetenheten lika svag.

I hela undersökningen missbedömer 46 procent sin avkastning efter inflation. Nästan var femte känner inte till att inflationen över huvud taget påverkar värdet på deras pengar.

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