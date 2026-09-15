Hundratusen kronor som ligger kvar på banken kan innebära omkring 6 400 kronor i utebliven avkastning på ett år. Det visar en ny beräkning från Revolut, där kontosparandet jämförs med den historiska utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Samtidigt hör svenskarna till dem som har sämst koll på hur inflationen påverkar sparandet.
Stilla sparpengar kostar dig 6 400 kronor per 100 000 – få svenskar vet varför
Det kan kännas tryggt att låta sparpengarna ligga kvar på banken. Risken är liten och pengarna är lätta att komma åt.
Problemet är bara att samma summa kan köpa mindre nästa år.
Enligt Revoluts nya European Wealth Drain Index finns 6,3 biljoner euro placerade på konton med låg avkastning i de 20 EU-länder som ingår i undersökningen. Studien bygger på svar från 20 007 personer samt officiella uppgifter om inflation och bankinlåning, rapporterar Euronews.
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Räntan på banken räcker inte
I 12 av de 20 undersökta länderna är den genomsnittliga ettåriga sparräntan lägre än inflationen.
För hela urvalet ligger räntan i genomsnitt på 2,76 procent, medan inflationen är 2,94 procent. Revolut beräknar att spararna förlorar 294 euro i köpkraft för varje 10 000 euro som står på banken.
Det handlar alltså inte nödvändigtvis om att beloppet på kontot minskar. Förlusten uppstår genom att priserna stiger snabbare än pengarna växer.
I Sverige tycks kunskapen om detta vara förvånansvärt låg. Färre än 40 procent av de svenska deltagarna förstår enligt undersökningen hur inflationen påverkar den långsiktiga förmögenheten. Bara i Danmark är medvetenheten lika svag.
I hela undersökningen missbedömer 46 procent sin avkastning efter inflation. Nästan var femte känner inte till att inflationen över huvud taget påverkar värdet på deras pengar.
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Jämför med börsen
Revolut räknar även på vad spararna hade kunnat få om pengarna i stället följt utvecklingen för europeiska aktier. Jämförelsen utgår från en börshandlad fond som under tio år haft en årlig avkastning på 9,06 procent.
Utifrån den räknar bolaget med att hushållen går miste om 638 euro om året per 10 000 euro som ligger kvar på banken.
Det är dock viktigt att skilja på förlorad köpkraft och utebliven börsavkastning. Den senare är en teoretisk jämförelse. Aktier innebär risk och framtida avkastning är aldrig garanterad.
EU vill åt det stillastående kapitalet
Frågan har, dessutom, blivit politisk. EU-kommissionen uppskattar att sammanlagt 10 biljoner euro av hushållens sparande finns på bankkonton. Genom unionens satsning Savings and Investments Union vill Bryssel göra det enklare att föra över mer av kapitalet till europeiska företag.
”Europa har sparande. Och tyvärr står dessa besparingar stilla”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Det betyder inte att EU får rätt att flytta människors pengar. Strategin bygger i stället på bland annat nya investeringskonton, pensionsprodukter och förändrade finansregler.
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