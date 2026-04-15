När familjen Wallenberg kliver in med mångmiljardbelopp i stålbolaget Stegra förändras spelplanen. Men det som stärker bolaget slår samtidigt mot en av Sveriges största pensionsförvaltare.
Stegras jätteaffär en smäll för svenska pensionssparare
Svenska pensionsmiljarder är återigen i fara, skrev PS tidigare i år. Då såg det inte ljust ut för det norrländska stålprojektet Stegra. Skulle projektet misslyckas innebär det inte bara ett bakslag för Boden och den gröna omställningen, utan också för miljoner svenskar vars pensionspengar är investerade i bolaget.
Men så kom vändningen. Under tisdagen stod det klart att ett konsortium lett av familjen Wallenberg investerar 15,1 miljarder kronor i Stegra.
”Detta skapar en fullt finansierad väg till uppförande och driftsättning av Stegras anläggning för grönt stål”, kommenterade bolaget
Problemet är att även detta slår mot pensionsspararna. Pensionsjätten AMF:s investering på två miljarder kronor har nu blivit mindre värd.
Nytt kapital – gamla ägare förlorar mark
Den nya uppgörelsen får alltså konsekvenser.
När nya aktier ges ut för att få in kapital späds tidigare ägares innehav ut. För AMF, som haft knappt sex procent av bolaget, innebär det ett tapp.
”Det är klart att det blir en utspädning, och vi har inte räknat ut exakt vad den blir än. Det är en investering som inte följt plan”, säger Katarina Romberg, kapitalförvaltningschef på AMF, till TV4 Nyheterna.
AMF är en av Sveriges största pensionsförvaltare med 4 miljoner svenskars tjänstepensioner förvaltade hos sig.
Högrisk – och långt ifrån första smällen
Att investeringen inte gått som tänkt kommer förvisso inte som en total överraskning.
”Samtidigt var det nästan väntat, investeringar av det här slaget i tidig fas följer sällan plan”, säger Romberg.
Men affären väcker frågor. AMF har tidigare förlorat nära två miljarder av pensionsspararnas pengar i konkursade Northvolt – en annan uppmärksammad satsning kopplad till den gröna omställningen.
”Det finns inga investeringar som är hundra procent säkra”, kommenterade Romberg då.
Kritiken mot den typen av investeringar har varit stor.
”Ett större problem är att förtroende för pensionssystemet kan komma att påverkas negativt av det här. Det har ju varit flera såna här uppmärksammade händelser. Många kan nog få en känsla av att pensionsfonderna gör dåliga affärer”, kommenterade nationalekonomen Anders Anderson i fjol.
AMF: ”För tidigt att utvärdera”
Trots bakslaget håller AMF fast vid sin strategi. Investeringen i Stegra är en del av en mindre, mer riskfylld del av portföljen, där målet är hög avkastning.
”Vår uppgift är inte att hjälpa den gröna omställningen, utan att säkra en hög avkastning för våra sparare”, säger Katarina Romberg.
Hon betonar också att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser:
”Här behöver vi vara långsiktiga och det är för tidigt att utvärdera Stegra ännu”.
