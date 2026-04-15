Stegras jätteaffär en smäll för svenska pensionssparare

Men så kom vändningen. Under tisdagen stod det klart att ett konsortium lett av familjen Wallenberg investerar 15,1 miljarder kronor i Stegra.

”Detta skapar en fullt finansierad väg till uppförande och driftsättning av Stegras anläggning för grönt stål”, kommenterade bolaget

Problemet är att även detta slår mot pensionsspararna. Pensionsjätten AMF:s investering på två miljarder kronor har nu blivit mindre värd.

Läs även: Tusentals svenskar fast i bank – får inte tillbaka sina pengar. Dagens PS

Nytt kapital – gamla ägare förlorar mark

Den nya uppgörelsen får alltså konsekvenser.

När nya aktier ges ut för att få in kapital späds tidigare ägares innehav ut. För AMF, som haft knappt sex procent av bolaget, innebär det ett tapp.

”Det är klart att det blir en utspädning, och vi har inte räknat ut exakt vad den blir än. Det är en investering som inte följt plan”, säger Katarina Romberg, kapitalförvaltningschef på AMF, till TV4 Nyheterna.

AMF är en av Sveriges största pensionsförvaltare med 4 miljoner svenskars tjänstepensioner förvaltade hos sig.

Missa inte: Pensionärernas tips till yngre: Så undviker du våra misstag. Dagens PS