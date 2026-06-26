Rekordmycket utdelat från Allmänna arvsfonden

Särskilt ökade medlen till ny-, till- eller ombyggnad av anläggningar och lokaler, skriver Allmänna arvsfonden i ett pressmeddelande.

Allmänna arvsfonden fördelade ut drygt 1,3 miljarder förra året. Det är den största summan som den statliga fonden betalat ut sedan grundandet 1928.

Särskilt ökade medlen till ny-, till- eller ombyggnad av anläggningar och lokaler, skriver Allmänna arvsfonden i ett pressmeddelande.