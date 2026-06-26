Rekordmycket utdelat från Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden fördelade ut drygt 1,3 miljarder förra året. Det är den största summan som den statliga fonden betalat ut sedan grundandet 1928.
Särskilt ökade medlen till ny-, till- eller ombyggnad av anläggningar och lokaler, skriver Allmänna arvsfonden i ett pressmeddelande.
Både antalet ansökningar och utbetalat stöd ökade under förra året.
En ny prioritering för fonden är att stärka Sveriges totalförsvar. Tretton andra prioriterade områden finns redan, bland annat projekt som syftar till att stärka fysisk och psykisk hälsa och till att öka delaktigheten i kulturliv och demokrati.
Kontrollen av medlen har även ökat under 2025 och fler oanmälda kontroller kommer att tillsättas.