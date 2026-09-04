För dig som älskar Star Trek och samlar på mynt kommer här årets nyhet: Royal Mint släppte den 3 september det första av två samlarmynt i valören 50 pence för att markera Star Treks 60 år.
Star Trek-myntet säljs för 40 gånger sitt värde
Priserna börjar på 19,95 pund, cirka 258 kronor, och myntet med den vulcanska hälsningen säljs styckvis från lanseringsdagen, enligt PA. Köparen betalar därmed nära 40 gånger valörens värde, vår beräkning.
Detta börjar säljas i november 2026
Det första myntet bär orden ”Live Long & Prosper” och ”Star Trek 60”. Det andra samlar fyra farkoster, bland dem U.S.S. Enterprise NCC-1701 och en klingonsk Bird of Prey. Mynten säljs styckvis först i november, enligt samma källa.
Det är första gången Star Trek förekommer på ett brittiskt 50-pencemynt.
Myntverkets tidigare science fiction-serie från 2023 har spridits i närmare 800 000 exemplar till samlare i 60 länder, enligt Royal Mints pressmeddelande. Sortimentet omfattar även färgtryck och silverproof.
Så uppstod värdet i det mest kända fallet
Kew Gardens-myntet från 2009 präglades i 210 000 exemplar för cirkulation, enligt Royal Mint. Efterfrågan på 50-pencemynt var låg det året och präglingen stoppades i förtid. Sedan november 2023 är laxmyntet med 200 000 exemplar det ovanligaste i cirkulation, enligt Change Checker.
Ett cirkulerat Kew Gardens-mynt såldes under 2025 för 115 pund, motsvarande 1 487 kronor och 230 gånger valören, enligt Dagens PS.
Det är skillnaden mot Star Trek-mynten. Kew Gardens blev värdefullt genom ett produktionsbeslut som ingen kände till förrän långt efteråt. Ett samlarmynt som säljs direkt till samlare präglas ofta av efterfrågan. Ju fler som vill ha det, desto fler tillverkas.
Annonspris är inte värde
En brittisk säljare har lagt ut sju 50-pencemynt med Beatrix Potter-motiv för mer än 40 000 pund, motsvarande 517 200 kronor. Ett annonspris visar bara vad säljaren hoppas få, och måste inte betyda att myntet är värt det.
Roberto Delzanno, sekreterare i Svenska mynthandlares förening, har sagt till Göteborgs-Posten att det i grunden handlar om samlare och efterfrågan. Ålder räcker inte eftersom ett slitet mynt kan sakna värde.
Så påverkas svenskar
Svenskar betalar i kronor och hittar sällan ett brittiskt mynt i växeln, men gillar man Star Trek kan man givetvis köpa myntet för att komplettera sin samling. Vad myntet blir värt i framtiden för samlare handlar om hur stor cirkulationsupplagan blir, skick och präglingsfel, inte om att det är ett licensierat mynt.
Den avgörande siffran, upplagsgräns per variant, har myntverket ännu inte kommunicerat.
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