Star Trek-myntet säljs för 40 gånger sitt värde

Så uppstod värdet i det mest kända fallet

Kew Gardens-myntet från 2009 präglades i 210 000 exemplar för cirkulation, enligt Royal Mint. Efterfrågan på 50-pencemynt var låg det året och präglingen stoppades i förtid. Sedan november 2023 är laxmyntet med 200 000 exemplar det ovanligaste i cirkulation, enligt Change Checker.

Ett cirkulerat Kew Gardens-mynt såldes under 2025 för 115 pund, motsvarande 1 487 kronor och 230 gånger valören, enligt Dagens PS.

Det är skillnaden mot Star Trek-mynten. Kew Gardens blev värdefullt genom ett produktionsbeslut som ingen kände till förrän långt efteråt. Ett samlarmynt som säljs direkt till samlare präglas ofta av efterfrågan. Ju fler som vill ha det, desto fler tillverkas.

Annonspris är inte värde

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En brittisk säljare har lagt ut sju 50-pencemynt med Beatrix Potter-motiv för mer än 40 000 pund, motsvarande 517 200 kronor. Ett annonspris visar bara vad säljaren hoppas få, och måste inte betyda att myntet är värt det.

Roberto Delzanno, sekreterare i Svenska mynthandlares förening, har sagt till Göteborgs-Posten att det i grunden handlar om samlare och efterfrågan. Ålder räcker inte eftersom ett slitet mynt kan sakna värde.

Så påverkas svenskar

Svenskar betalar i kronor och hittar sällan ett brittiskt mynt i växeln, men gillar man Star Trek kan man givetvis köpa myntet för att komplettera sin samling. Vad myntet blir värt i framtiden för samlare handlar om hur stor cirkulationsupplagan blir, skick och präglingsfel, inte om att det är ett licensierat mynt.

Den avgörande siffran, upplagsgräns per variant, har myntverket ännu inte kommunicerat.

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