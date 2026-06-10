Många svenskar vill gå i tidig pension. En inte ouppnåelig dröm, visar det sig. För den som börjar i tid kan 600 kronor i månaden räcka för att kompensera för inkomstbortfallet.
Spara 600 kronor varje månad – om du vill gå i tidig pension
Vid det här laget vet nog de allra flesta att en tidig pension slår mot inkomsten man får som pensionär.
Tumregeln är att ett års tidigare uttag resulterar i en sänkt pensionsutbetalning på mellan 1 500-2 000 kronor i månaden – livet ut.
För att kompensera för inkomstbortfallet krävs alltså ett sparande. Och det är många svenskar öppna för. Faktum är att 6 av tio svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension tidigare än sin riktålder, enligt en undersökning från Skandia.
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Så mycket måste man spara
Är man 40 år idag och vill gå i pension ett år före riktåldern kan ett sparande på 600 kronor i månaden räcka för att kompensera för inkomsttappet. Det visar beräkningar från försäkringsförmedlaren Säkra, som Aftonbladet tagit del av.
Vill du hellre gå tre år tidigare i pension behöver sparandet bli större.
För en 40-årig medelinkomsttagare innebär det ett sparande på cirka 2 000 kronor i månaden. Börjar du vid 55 års ålder behöver du lägga undan omkring 9 000 kronor i månaden.
”Tidigare generationer kunde luta sig mot kortare arbetsliv och relativt stabila pensioner. Så ser det inte ut längre. I dag krävs ett längre arbetsliv eller ett större eget sparande för att nå samma ekonomiska trygghet”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
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Så mycket behöver du spara för att gå tidigare i pension:
1 år tidigare pension: cirka 600 kronor i månaden om du börjar spara vid 40 års ålder. Väntar du till 55 krävs cirka 2 700 kronor i månaden.
2 år tidigare pension: cirka 1 700 kronor i månaden om du börjar vid 40. Börjar du vid 55 handlar det om cirka 7 000 kronor i månaden.
3 år tidigare pension: cirka 2 000 kronor i månaden om du börjar vid 40. Väntar du till 55 krävs det omkring 9 000 kronor i månaden.
Beräkningarna bygger på 6 procents årlig avkastning.
Gå i pension vid 40
För den som inte nöjer sig med att sluta ett år tidigare finns förstås den mer extrema varianten: pension redan vid 40. Då räcker det inte med några hundralappar i månaden.
En vanlig tumregel inom FIRE-rörelsen är att man behöver spara ihop omkring 25 gånger sina årliga utgifter. Den som gör av med 20 000 kronor i månaden behöver alltså spara ihop ett kapital på ungefär 6 miljoner kronor.
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