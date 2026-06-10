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Privatekonomi

Spara 600 kronor varje månad – om du vill gå i tidig pension 

Pension
Det är möjligt att gå i pension före riktåldern. Man kan dock behöva kompensera för inkomstbortfallet (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Många svenskar vill gå i tidig pension. En inte ouppnåelig dröm, visar det sig. För den som börjar i tid kan 600 kronor i månaden räcka för att kompensera för inkomstbortfallet. 

Vid det här laget vet nog de allra flesta att en tidig pension slår mot inkomsten man får som pensionär. 

Tumregeln är att ett års tidigare uttag resulterar i en sänkt pensionsutbetalning på mellan 1 500-2 000 kronor i månaden – livet ut. 

För att kompensera för inkomstbortfallet krävs alltså ett sparande. Och det är många svenskar öppna för. Faktum är att 6 av tio svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension tidigare än sin riktålder, enligt en undersökning från Skandia. 

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Så mycket måste man spara 

Är man 40 år idag och vill gå i pension ett år före riktåldern kan ett sparande på 600 kronor i månaden räcka för att kompensera för inkomsttappet. Det visar beräkningar från försäkringsförmedlaren Säkra, som Aftonbladet tagit del av. 

Vill du hellre gå tre år tidigare i pension behöver sparandet bli större. 

För en 40-årig medelinkomsttagare innebär det ett sparande på cirka 2 000 kronor i månaden. Börjar du vid 55 års ålder behöver du lägga undan omkring 9 000 kronor i månaden. 

”Tidigare generationer kunde luta sig mot kortare arbetsliv och relativt stabila pensioner. Så ser det inte ut längre. I dag krävs ett längre arbetsliv eller ett större eget sparande för att nå samma ekonomiska trygghet”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

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Så mycket behöver du spara för att gå tidigare i pension:

1 år tidigare pension: cirka 600 kronor i månaden om du börjar spara vid 40 års ålder. Väntar du till 55 krävs cirka 2 700 kronor i månaden.

2 år tidigare pension: cirka 1 700 kronor i månaden om du börjar vid 40. Börjar du vid 55 handlar det om cirka 7 000 kronor i månaden.

3 år tidigare pension: cirka 2 000 kronor i månaden om du börjar vid 40. Väntar du till 55 krävs det omkring 9 000 kronor i månaden.

Beräkningarna bygger på 6 procents årlig avkastning. 

Gå i pension vid 40

För den som inte nöjer sig med att sluta ett år tidigare finns förstås den mer extrema varianten: pension redan vid 40. Då räcker det inte med några hundralappar i månaden. 

En vanlig tumregel inom FIRE-rörelsen är att man behöver spara ihop omkring 25 gånger sina årliga utgifter. Den som gör av med 20 000 kronor i månaden behöver alltså spara ihop ett kapital på ungefär 6 miljoner kronor. 

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Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

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