Sommarglädjen bortblåst – nu är svensken realist 

Svensken är realist
Sommarglädjen är som bortblåst, konstaterar Hemad Razavi (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Efter en ovanligt ljus vår och sommar har sinnesstämningen hos svenska bolånetagare vänt. Ordna Bolåns senaste Bolånebarometer visar att hushållen blivit betydligt mer pessimistiska kring både räntor och bostadspriser.

I juli var rekordmånga hushåll nöjda med sina bolåneräntor – 55 procent, en nivå som inte setts på länge. 

Bara en månad senare föll siffran till 48 procent. Bakom fallet ligger framför allt att andelen “mycket nöjda” minskat med hela åtta procentenheter på en månad.

Samtidigt växer missnöjet: fyra procentenheter fler anger att de är ganska missnöjda och lika många placerar sig i mitten, varken nöjda eller missnöjda.

“Det är tydligt, sommarglädjen är som bortblåst. Färre hushåll tror på lägre bolåneräntor, färre tror på stigande bostadspriser, och färre är nöjda med sina bolån”, säger Hemad Razavi, vd, Ordna Bolån, i ett pressmeddelande

Stabil men svagare framtidstro

Även inflationsförväntningarna har förändrats. Bara 17 procent tror på sjunkande inflation under de kommande sex månaderna, ned från 21 procent i juli. Nästan hälften, 48 procent, tror istället på oförändrad inflation – en ökning med fyra procentenheter.

”Vad allmänheten tror om inflationen är en av faktorerna som faktiskt bestämmer inflationen framöver. Idag ligger vi på ca 3 procent och att nästan hälften tror på en oförändrad inflation om sex månader stämmer bra överens med våra förväntningar”, säger Razavi.

Hemad Razavi, vd, Ordna Bolån
Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån (Foto: Ordna Bolån)
Optimismen sjunker

Svenskens syn på bostadsmarknaden har även den svalnat. Andelen som tror på stigande bostadspriser minskade från 43 till 40 procent i augusti. Desto fler tror istället på fallande priser – upp från 18 till 21 procent.

För andra månaden i rad sjunker andelen som är optimistiska kring bostadsprisutvecklingen. Trots det finns det fortfarande nästan dubbelt så många optimister som pessimister. Förväntningarna är alltså dämpade, inte nattsvarta. 

Realism ersätter sommarens optimism

Tor Borg, analyschef på CityMark, ser en balanserad utveckling: 

”Inflations- och ränteförväntningarna har dämpats något de senaste månaderna, vilket är positivt. Förväntningarna på bopriserna har också skruvats ned men det finns fortfarande en tydlig optimism här”, säger han. 

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, menar att svenskarna har fått en mer realistisk syn på räntor och bostadspriser. 

“Hushållen går från optimism till en mer realistisk syn på räntor och bostadspriser. Den höga inflationen håller tillbaka förväntningarna, konsumtionen är dämpad och bostadsmarknaden går därför in i hösten med mer försiktighet än för bara några månader sedan”, säger hon till Ordna. 

Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling, pekar på att marknaden nu väntar på höstens nya regler och finanspolitiska åtgärder: 

“Vi förväntar oss en ökad marknadsaktivitet under hösten, drivet av att nya regler för amortering och höjt bolånetak träder i kraft samt att hushållens oro för framtiden stimuleras till att våga agera genom finanspolitiska åtgärder”, säger Wikander. 

Hösten: från hopp till avvaktan

Efter månader av hög optimism går hushållen nu in i hösten med mer återhållsamma förväntningar. 

För bolåntagare innebär det en vardag där förhoppningarna om snabba räntesänkningar bytts ut mot realism och där bostadsmarknaden riskerar att präglas av väntan snarare än hopp.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

