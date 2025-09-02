Sommarglädjen bortblåst – nu är svensken realist 

I juli var rekordmånga hushåll nöjda med sina bolåneräntor – 55 procent, en nivå som inte setts på länge.

Bara en månad senare föll siffran till 48 procent. Bakom fallet ligger framför allt att andelen “mycket nöjda” minskat med hela åtta procentenheter på en månad.

Samtidigt växer missnöjet: fyra procentenheter fler anger att de är ganska missnöjda och lika många placerar sig i mitten, varken nöjda eller missnöjda.

“Det är tydligt, sommarglädjen är som bortblåst. Färre hushåll tror på lägre bolåneräntor, färre tror på stigande bostadspriser, och färre är nöjda med sina bolån”, säger Hemad Razavi, vd, Ordna Bolån, i ett pressmeddelande.

Stabil men svagare framtidstro

Även inflationsförväntningarna har förändrats. Bara 17 procent tror på sjunkande inflation under de kommande sex månaderna, ned från 21 procent i juli. Nästan hälften, 48 procent, tror istället på oförändrad inflation – en ökning med fyra procentenheter.

”Vad allmänheten tror om inflationen är en av faktorerna som faktiskt bestämmer inflationen framöver. Idag ligger vi på ca 3 procent och att nästan hälften tror på en oförändrad inflation om sex månader stämmer bra överens med våra förväntningar”, säger Razavi.